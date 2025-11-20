ऑनलाइन मंगाएं मसूर की ये खास वैरायटी, मिलेगी ज्यादा पैदावार, जानें खासियत

अगर आप मसूर की खेती करना चाहते हैं तो सही किस्म का चयन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से मसूर की बेस्ट वैरायटी के बीज पैक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. इस रबी सीजन में इसकी खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

NSC ने मसूर की इस किस्म की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. NSC ने बताया है कि किसान मसूर की KLS 09-03 वैरायटी को बो सकते हैं और इससे लगभग 18–20 क्विंटल/हेक्टेयर तक की पैदावार पा सकते हैं. NSC के ऑनलाइन स्टोर पर इसका 4 किलो प्रमाणित बीज पैक ऑर्डर कर सकते हैं. इस बीज पैक की कीमत केवल 600 रुपये है.

किस्म की खासियत

माय स्टोर के मुताबिक, यह किस्म बुवाई के लगभग 105 से 110 दिनों में तैयार हो सकती है.

इसके बीज छोटे आकार के एक समान और अच्छे दाल रिकवरी वाले होते हैं.

यह किस्म उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और आसपास के राज्यों में रबी सीजन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है.

इसे चन्द्र शेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर ने विकसित किया है.

ऑर्डर करने से पहले ध्यान दें

माय स्टोर पर यह किस्म Lentil नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी ऑर्डर करने के बाद इसे न तो कैंसल किया जा सकता है और न ही वापस किया जा सकता है.

