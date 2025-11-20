scorecardresearch
 

Feedback

ऑनलाइन मंगाएं मसूर की ये खास वैरायटी, मिलेगी ज्यादा पैदावार, जानें खासियत

मसूर की खेती करने के लिए नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) स्टोर से इसके उत्तम किस्म के बीज मंगा सकते हैं. इसकी खेती से किसानों को अधिक पैदावार मिल सकती है. आइए जानते हैं इसकी क्या खासियत है.

Advertisement
X
मसूर के बीज ऑनलाइन मंगाएं (Photo: Unsplash)
मसूर के बीज ऑनलाइन मंगाएं (Photo: Unsplash)

अगर आप मसूर की खेती करना चाहते हैं तो सही किस्म का चयन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से मसूर की बेस्ट वैरायटी के बीज पैक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. इस रबी सीजन में इसकी खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी  
NSC ने मसूर की इस किस्म की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. NSC ने बताया है कि किसान मसूर की KLS 09-03 वैरायटी को बो सकते हैं और इससे लगभग 18–20 क्विंटल/हेक्टेयर तक की पैदावार पा सकते हैं. NSC के ऑनलाइन स्टोर पर इसका 4 किलो प्रमाणित बीज पैक ऑर्डर कर सकते हैं. इस बीज पैक की कीमत केवल 600 रुपये है.  

किस्म की खासियत  

  • माय स्टोर के मुताबिक, यह किस्म बुवाई के लगभग 105 से 110 दिनों में तैयार हो सकती है.
  • इसके बीज छोटे आकार के एक समान और अच्छे दाल रिकवरी वाले होते हैं.  
  • यह किस्म उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और आसपास के राज्यों में रबी सीजन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है.  
  • इसे चन्द्र शेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर ने विकसित किया है.  

ऑर्डर करने से पहले ध्यान दें
माय स्टोर पर यह किस्म Lentil नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी ऑर्डर करने के बाद इसे न तो कैंसल किया जा सकता है और न ही वापस किया जा सकता है.

से

और भी
Onion Farmers: सोलापुर में बनेगा नया प्‍याज टर्मिनल, जानें कैसे होगा किसानों को फायदा 

Onion Farmers: सोलापुर में बनेगा नया प्‍याज टर्मिनल, जानें कैसे होगा किसानों को फायदा 
गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रचा इतिहास: 10वीं बार बिहार के CM बने, NDA के 26 मंत्रियों ने ली शपथ

गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रचा इतिहास: 10वीं बार बिहार के CM बने, NDA के 26 मंत्रियों ने ली शपथ
Onion Price: जय जवान-जय किसान...अब एक और किसान ने चलाया प्याज की फसल पर ट्रैक्टर 

Onion Price: जय जवान-जय किसान...अब एक और किसान ने चलाया प्याज की फसल पर ट्रैक्टर 
Parali Management में नंबर-1 बना यह जिला, 1 हजार से घटकर 18 हुए जलाने के मामले, जानिए कैसे किया कमाल

Parali Management में नंबर-1 बना यह जिला, 1 हजार से घटकर 18 हुए जलाने के मामले, जानिए कैसे किया कमाल
SKM का देशव्यापी विरोध: किसानों ने अधूरे वादों पर सरकार को घेरा, 26 नवंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान

SKM का देशव्यापी विरोध: किसानों ने अधूरे वादों पर सरकार को घेरा, 26 नवंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान
Advertisement

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें... 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement