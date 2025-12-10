scorecardresearch
 
PMFBY: रबी फसल बीमा के लिए 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करें किसान, इस टॉल फ्री नंबर पर करें कॉल

रबी 2025-26 फसल बीमा के लिए किसान 31 दिसंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं. इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी. आइए जानते हैं पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान में मदद मिलेगी (Photo: Pixabay)
किसानों को कई बार मौसम के उतार-चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है. इस कारण किसानों को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकती है. इस योजना के माध्यम से किसान प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं में मदद पा सकते हैं. अगर किसान रबी 2025-26 फसल बीमा का लाभ पाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करना जरूरी है. किसानों को पंजीकरण के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे. इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक अकाउंट द्वारा दी गई है.

  • आधार कार्ड
  • जमीन के दस्तावेज़ (खसरा / खतौनी)
  • यदि बटाईदार किसान हैं, तो भूमि समझौता-पत्र
  • सक्रिय बैंक खाता (सही IFSC कोड सहित)
  • इसके साथ किसानों को सक्रिय मोबाइल नंबर भी देना होगा.

कॉल के माध्यम से ले सकते हैं जानकारी
किसान अधिक जानकारी के लिए  https://pmfby.gov.in पर जा सकते हैं या 14447 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा किसान व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर भी जानकारी पा सकते हैं. किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी फसल बीमा करा सकते हैं.

