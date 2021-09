ताकतवार चावल-सूखे की मार झेलने वाला चना...पीएम मोदी दे रहे हैं 35 फसलों की इन नई किस्मों की सौगात

35 Crop Varieties Developed By ICAR: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक तोहफा देने जा रहे हैं. वे आज 35 फसलों की विशेष किस्मों को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं.

इस बारे में खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए इन 35 किस्मों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ये विशेष किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ओर से विकसित की गई हैं. इन किस्मों की मदद से हम जलवायु परिवर्तन और कुपोषण जैसी गंभीर चुनौतियों से निपट सकते हैं.

It would make every Indian proud that the crop varieties with special traits have been developed by ICAR to mitigate climate change and malnutrition. I also look forward to interacting with hardworking farmers. https://t.co/po4ldgBjHz