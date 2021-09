Hunarbaaz Awards: आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्द होगा पूरा, 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार

75 Divyangjan Felicitated By Hunarbaaz Awards: भारत में तकरीबन 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है. यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर है. इधर भारत सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. इसी के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD & PR) हैदराबाद ने अंत्योदय दिवस के मौके पर 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया.

As a part of #AmritMahotsav & on the occasion of #AntyodayaDiwas, MoRD & @NIRDPR_India felicitated 75 specially-abled candidates during the ‘DDU-GKY & RSETI ka Hunarbaaz Awards’ ceremony. Candidates across 15 states were awarded.

