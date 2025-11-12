scorecardresearch
 

चेरी टमाटर में छिपा का सेहत का खजाना! घर में उगाने के लिए यहां से मंगाएं सस्ते बीज

Cherry Tomato Seeds: अगर आप घर पर पोषण से भरपूर टमाटर उगाने का सोच रहे हैं तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के चेरी टमाटर उगाना फायदेमंद हो सकता है. सेहत के लिए पौष्टिक चेरी टमाटर को उगाने के लिए इसके बीजों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

चेरी टमाटर को घर पर उगाकर आप फायदा पा सकते हैं (Photo: Unsplash)
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) पोषण से भरपूर चेरी टमाटर के बीज बेच रहा है. आप इन्हें घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर आसानी से उगा सकते हैं. माय स्टोर के मुताबिक, चेरी टमाटर पोषण से भरपूर होते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं. चेरी टमाटर एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर इम्युनिटी बढ़ाने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और कैंसर की रोकथाम में भी भूमिका निभा सकते हैं.

चेरी टमाटर अपनी उच्च न्यूट्रिशन वैल्यू और आर्थिक महत्व की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन सकते हैं. आप सलाद के तौर पर, रोस्ट करके या बेल से ताजा तोड़कर खा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है. NSC ने बताया है कि चेरी टमाटर पोषण का एक छोटा पावरहाउस है. इसे आप आसानी से अपने गार्डन या बालकनी में उगा सकते हैं. NSC की ऑनलाइन स्टोर से 1 ग्राम बीज पैक केवल ₹75 में आप मंगा सकते हैं.

माय स्टोर के पर यह NSC Cherry Tomato Seed नाम से उपलब्ध है.  माय स्टोर के अनुसार, यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब आप इसके बीजों को एक बार ऑर्डर कर लेंगे तो इन्हें कैंसल नहीं किया जा सकता और ना ही वापस किया जा सकता है.

अधिक जानकारी या ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें...

---- समाप्त ----
