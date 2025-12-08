scorecardresearch
 
पाइप में उगाएं हरी प्याज, ये कमाल की तकनीक आएगी काम

पीवीसी पाइप में हरी प्याज उगाने की तकनीक लोगों के बीच फेमस होती जा रही है. इस तकनीक की मदद से आप दीवार, बालकनी, छत या छोटे गार्डन में आसानी से हरी प्याज उगा सकते हैं और इसके फायदे पा सकते हैं. पारंपरिक खेती की तुलना में इस तकनीक में पानी की खपत बहुत कम बताई जाती है, क्योंकि पाइप के भीतर नमी लंबे समय तक बने रह सकती है. आइए जानते हैं इस तकनीक की मदद से कैसे हरी प्याज उगा सकते हैं?

इस खास तकनीक से घर पर हरी प्याज उगाएं (Photo: Kisan Tak)
इस खास तकनीक से घर पर हरी प्याज उगाएं (Photo: Kisan Tak)

अगर आप घर पर हरी प्याज उगाना चाहते हैं तो पीवीसी पाइप की मदद से इसे आसानी से उगा सकते हैं. इस तकनीक से आप कम जगह, कम पानी और कम मेहनत में हरी प्याज तैयार कर सकते हैं. यह स्मार्ट तरीका लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. इसे अपनाकर आप घर बैठे ही स्प्रिंग ऑनियन यानी हरी प्याज का आनंद ले सकते हैं.

पीवीसी पाइप तकनीक के फायदे
पीवीसी पाइप करीब 4 से 6 इंच चौड़ा होता है. इसे दीवार, बालकनी, छत या छोटे गार्डन में आसानी से लगाया जा सकता है. पारंपरिक खेती की तुलना में इसके कई फायदे बताए जाते हैं. एक बार हरी प्याज बोने के बाद आप इसकी मदद से दोबारा हरी प्याज प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही पाइप में मिट्टी सीमित होने के कारण सामान्य रोगों और कीटों का असर भी कम देखने को मिल सकता है.

ऐसे उगाएं स्प्रिंग ऑनियन
इस तकनीक की मदद से हरी प्याज पाने के लिए सबसे पहले 4 से 6 इंच चौड़ा पीवीसी पाइप लें और उसके दोनों सिरों को कैप से बंद कर दें. इसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद भरें. स्प्रिंग ऑनियन के बल्ब या पौधे लगाने के लिए पाइप में ड्रिल मशीन से छेद करें. छेद 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और लगभग 2 से 3 इंच चौड़े रखे जा सकते हैं. ध्यान दें, नीचे की ओर छोटे-छोटे ड्रेनेज होल भी बनाना जरूरी होता है, जिससे अतिरिक्त पानी जमा न हो सके.

ऐसे करें मिट्टी तैयार
हरी प्याज हल्की और पोषक वाली मिट्टी में अच्छे से विकसित हो सकती है. इसके लिए मिट्टी का मिश्रण तैयार करते समय 50% गार्डन मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट या रेत मिलाना सबसे उपयुक्त माना जाता है. पीवीसी पाइप में मिट्टी भरने के बाद पाइप में बने छेदों की मदद से आप स्प्रिंग ऑनियन के बल्ब या छोटे पौधे लगा सकते हैं.

उचित स्थान का चयन
पाइप के लिए स्थान का चयन करते समय ध्यान दें कि इसे 4 से 5 घंटे की हल्की धूप मिल सके. हरी प्याज कम धूप में भी बढ़ सकती है लेकिन पर्याप्त धूप इसके विकास में बेहतर मदद कर सकती है. पीवीसी पाइप में स्प्रिंग ऑनियन 25 से 30 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ध्‍यान दें कि केवल ऊपरी हिस्‍सा काटें, जड़ जमीन में रहेगी तो उससे 7 से 10 दिन में दोबारा नई पत्तियां निकल सकेंगी.

