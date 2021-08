भारतीय ड्रैगन फ्रूट का विदेश को निर्यात, इन 2 राज्यों से लंदन और बहरीन भेजी गई पहली खेप

जिन विदेशी फलों का भारत में उत्पादन किया जा रहा है उनके निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों के खेतों में उगाए गए फाइबर और खनिज से भरपूप ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) की खेप को पहली बार लंदन और बहरीन भेजा गया है. बता दें कि ड्रैगन फ्रूट को भारत में कमलम (Kamalam) भी कहा जाता है.

विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) की जिस खेप को लंदन को निर्यात किया गया है, उसे कच्छ क्षेत्र के किसानों से प्राप्त किया गया और गुजरात के भरूच में एपीडा पैकहाउस द्वारा निर्यात किया गया. जबकि बहरीन को निर्यात किए गए ड्रैगन फ्रूट की खेप को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के किसानों से प्राप्त किया गया और कोलकाता में एपीडा पंजीकृत उद्यमों द्वारा निर्यात किया गया है.

