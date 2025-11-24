scorecardresearch
 

Gardening Tips: सिर्फ 30 रुपये में उगाएं रंग-बिरंगे खूबसूरत फूल, बढ़ेगी घर की रौनक

Grow Beautiful Flowers at Home: अगर आप घर पर खूबसूरत फूल उगाने का सोच रहे हैं तो यह आइडिया आपके घर की खूबसूरती बढ़ा सकता है. खूबसूरत फूल उगाने के लिए आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से ऑनलाइन बीज मंगा सकते हैं.

घर पर उगाइए खूबसूर फूल (Photo: AI-Generated)
घर पर रंग-बिरंगे फूल उगाना सभी को पसंद आता है. यह न केवल घर की रौनक बढ़ाते हैं बल्कि वातावरण को भी खुशनुमा बना सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) खूबसूरत फूलोे के बीज बेच रहा है. इन बीजों की मदद से आप आसानी से अपने घर या बगीचे में मनमोहक फूल उगा सकते हैं. आप इस खूबसूरत फूल के बीजों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

NSC ने शेयर की जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने बताया है कि आप रंग-बिरंगे और खूबसूरत ‘एक्रोक्लिनियम रोजियम गोलायथ फूल’ उगा सकते हैं और अपने बगीचे को ताजगी और सुकून से भर सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से इस फूल के 3 ग्राम बीज पैक को केवल 30 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर पर इस बीज का नाम NSC Acroclinium Roseum Golianth Flower Seed है. माय स्टोर के मुताबिक, इस बीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट अगस्त 2025 की है और एक्सपायरी डेट मई 2026 बताई गई है. यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है, यानि कि आप इस फूल के बीजों को ऑर्डर करने के बाद न तो कैंसल कर सकते हैं और न ही वापस भेज सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

