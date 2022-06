Fund For Startups: कृषि संबंधित स्टार्टअप के लिए मिलता है 25 लाख रुपये तक का फंड, यहां पाएं पूरी जानकारी

Fund For Agricultural Startups: किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लॉन्च करती रहती है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा किसानों के बीच रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया किया गया है. इस योजना के माध्यम कृषि क्षेत्रों में नई तकनीकों और रोजगार को बढ़ावा देना है. ये स्टार्ट-अप्स विभिन्न श्रेणियों जैसे कृषि प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कृषि, कृषि यंत्रीकरण, वेस्ट टू वेल्थ, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं.

स्टार्टअप के लिए दिए जाते हैं इतने फंड

किसानों के बीच स्टार्टअप को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन के तहत - 2 माह की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाता है. वित्तीय, तकनीकी, आईपी मुद्दों आदि पर मेंटरशिप प्रदान की जाती है. वहीं आर-एबीआई इनक्यूबेट्स की सीड स्टेज के फंडिग पर 25 लाख रुपये दिए जाते हैं. (85% अनुदान और 15% अंशदान इंक्यूबेट से) एग्रीप्रेन्योर्स की आइडिया और प्री-सीड स्टेज फंडिंग 5 लाख रुपए दिए जाते हैं (90% अनुदार और 10% योगदान इन्क्यूबेट से)

Rs. 25 Lakhs for Seed Stage Funding of R-ABI Incubates. This fund is for 85% grant and 15% incubate contribution.



#Azadikaamritmahotsav#agristartup #farming #Agripreneure #agritech #AIF pic.twitter.com/2RcYHYb9WX