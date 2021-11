SUV से अमेरिका में कत्लेआम, क्रिसमस परेड में कुचलकर 5 मरे, 40 घायल, VIDEO

अमेरिका के विस्कॉन्सिन (Wisconsin Accident) में क्रिसमस परेड (Christmas Parade) के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. एक एसयूवी (SUV) क्रिसमस परेड में जा घुसी, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए.

रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार शाम को विस्कॉन्सिन के Waukesha में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर क्रिसमस परेड निकाल रहे थे. तभी एक लाल रंग की एसयूवी परेड में शामिल लोगों को कुचलते हुए निकल गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे.

घटना का वीडियो आया सामने

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एसयूवी परेड शामिल लोगों को को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई. एसयूवी अवरोधकों को तोड़ती हुई, परेड निकाल रहे लोगों को टक्कर मारती साफ-साफ नजर आ रही है.

बताया गया कि एसयूवी को रोकने के लिए एक अधिकारी ने उसपर गोली भी चलाई थी. फिलहाल हादसे के बाद सोमवार को स्कूल नहीं खुलेंगे और सड़क बंद रहेंगी.

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T