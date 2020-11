पाकिस्तान: बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के 32 वर्षीय अध्यक्ष और देश की दो बार प्रधानमंत्री रहीं बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने गुरुवार कोअपने ट्विटर हैंडल से खुद ही इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है कि कोरोना संक्रमण के बाद वो आइसोलेशन में चले गए हैं.

बिलावल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'मैं कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूं और स्वयं पृथक-वास में हूं. मुझमें बीमारी के मामूली लक्षण हैं. मैं घर से काम करना जारी रखूंगा और वीडियो लिंक के माध्यम से पीपीपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करूंगा.'

I have tested positive for #COVIDー19 & am self isolating with mild symptoms. I‘ll continue working from home & will be addressing PPP foundation day via video link. Wear a mask everyone, see you on the other side IA 🙏