ग्लोबल आंट्रप्रन्योरशिप समिट को 3 साल पूरे, इवांका ने साझा की हैदराबाद दौरे की तस्वीरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और व्हाइट हाउस में सलाहकार इवांका ट्रंप ने भारत को लेकर अपनी यादें साझा की हैं. साल 2017 में हुए ग्लोबल आंट्रप्रन्योरशिप समिट में हिस्सा लेने के लिए इवांका भारत आई थीं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था. इस इवेंट के तीन साल होने पर इवांका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश साझा किया.

इवांका ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘भारत में हुए ग्लोबल आंट्रप्रन्योरशिप समिट की यादें ताजा हो गईं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. दुनिया आज जब कोरोना समेत अन्य मुश्किलों का सामना कर रही है, तब भारत-अमेरिका की दोस्ती आर्थिक, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में मजबूत होती जा रही है.’

आपको बता दें कि इवांका ट्रंप 2017 में हैदराबाद आई थीं, जहां 28 से 30 नवंबर तक ग्लोबल आंट्रप्रन्योरशिप समिट हुआ था. इवांका ने इस दौरान अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी, खुद पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे. इवांका ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रोबोट से चर्चा भी की थी.

Fond memories from the Global Entrepreneurship Summit in India🇮🇳 with Prime Minister @narendramodi!



As the world continues to battle COVID-19, our countries’ strong friendship in promoting global security, stability, and economic prosperity is more important than ever. pic.twitter.com/t16pEpFB2g