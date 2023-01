ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो के समर्थकों ने मचाया उत्पात, संसद भवन-SC में बोला धावा

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के समर्थक राजधानी ब्रासीलिया में जमकर उत्पाद मचा रहे हैं. बोलसोनारो के समर्थक नए राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के शपथ लेने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां तक कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी ब्राजील कांग्रेस (संसद भवन), राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए. पुलिस ने सरकारी इमारतों में घुसे करीब 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है.

ब्राजील में अक्टूबर में चुनाव हुए थे. इन चुनावों में बोलसोनारो को हार मिली थी. लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के नेतृत्व में वामपंथी पार्टी ने जीत हासिल की थी. लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली. इसके बाद बोलसोनारो के समर्थकों ने चुनाव नतीजे मानने से इंकार कर दिया.

बोलसोनारो के समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हो गए. वे रविवार को सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और जमकर उत्पात मचाया. प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दीं. हालांकि, इसके बाद पुलिस ने 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और सरकारी इमारतों को खाली कराया.



All eyes need to be on Brazil right now. Democracy is completely under attack. Bolsonaro supporters are invading Congress, the presidential palace, and realms of power in Brazil. Unbelievable scenes. pic.twitter.com/q0ywe88ubm

गवर्नर इवानिस रोचा ने बताया कि हम सभी प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रहे हैं. जो इन आतंकी कृत्य में शामिल हैं, उनके अपने अपराधों के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी.

अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने की आलोचना



अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के समर्थकों द्वारा देश की कांग्रेस, राष्ट्रपति मवन और सुप्रीम कोर्ट में धावा बोलने की घटना पर निंदा की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है.





I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial.