बहन की सगाई में जा रहे तीन भाइयों की मौत, रजवाहे में मिलीं तीनों की लाशें

मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. बाईपास की वीरान पट्टी पर अचानक फैली सन्नाटा भरी चीखें कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में फैल गईं. लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो सामने वही मंजर था जिससे हर किसी की रूह काँप उठी. रजवाहे के पानी में तीन युवकों की बाइक उलटी पड़ी थी और आसपास चीख-पुकार का माहौल था. देखते ही देखते सूचना पुलिस तक पहुंची और फिर बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.

और पढ़ें

अपनी चचेरी बहन की सगाई में जा रहे थे तीनों

मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, तीनों युवक अपनी चचेरी बहन की लगुन-सगाई में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे. परिवार में खुशी का माहौल था, रिश्तेदारी में उत्सव की तैयारी थी और घर से निकले इन युवा चेहरों को किसी ने भी सोचा नहीं था कि वे वापस ऐसी हालत में लौटेंगे जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी. रास्ते में बाईपास के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार का संतुलन बिगड़ते ही तीनों सीधे रजवाहे में जा गिरे. स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा तेज गति और मोड़ पर अचानक आए असंतुलन के कारण हुआ. बाइक जिस तरीके से रजवाहे में मिली उससे साफ था कि युवक बचने की कोशिश में असफल रहे और पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई.

Advertisement

मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों की भीड़ जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. रजवाहे में उतरकर युवकों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए, परिवार के सदस्य रोते-बिलखते मौके पर पहुंचे और उनका करुण क्रंदन देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं. सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने बताया कि, बाइक सवार तीन युवक लगुन-सगाई में जा रहे थे. तेज रफ्तार में बाइक अनियंत्रित होकर रजवाहे में गिर गई. युवकों को तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

परिवार की खुशियां मातम में बदलीं

जिस घर में सगाई की तैयारियां हो रही थीं, जहां महिलाएं गीत गा रही थीं और रिश्तेदार आ-जा रहे थे. वहीं कुछ ही पलों में मातम की चादर बिछ गई. मुहल्ले में खबर पहुंची कि सगाई में आने वाले तीन युवक हादसे में मर गए. रिश्तेदार, पड़ोसी और परिचित सब सदमे में आ गए. खुशी का कार्यक्रम अचानक सांत्वना और अंतिम संस्कार की तैयारियों में बदल गया. परिजनों ने रोते हुए कहा कि युवक खुश मन से घर से निकले थे. रास्ते में फोन पर बात भी की थी कि बस पहुंचने वाले हैं. इसके बाद जो खबर आई वह परिवार की दुनिया उजाड़ देने वाली थी.

Advertisement

किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह सफर आखिरी साबित होगा

गांव वालों का कहना है कि बाईपास का यह हिस्सा बेहद खतरनाक मोड़ वाला है. पहले भी कुछ हादसे यहां हो चुके हैं. रजवाहा सड़क से कुछ ही दूरी पर है और सड़क पर स्ट्रीट लाइट का अभाव दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बताई जाती है. अक्सर तेज रफ्तार में बाइक सवार इस मोड़ पर संतुलन खो बैठते हैं.

---- समाप्त ----