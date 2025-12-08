scorecardresearch
 
कक्षा 9 की नाबालिग हिंदू लड़की... धर्म परिवर्तन और निकाह के बीच पहुंचा हिंदू संगठन, हुआ हंगामा रुकवाई शादी

शाहजहांपुर में कक्षा 9 की छात्रा का कथित निकाह उस समय रुकवा दिया गया, जब हिंदू संगठन के सदस्यों ने पुलिस के साथ मैरिज हॉल में पहुंचकर शादी पर आपत्ति जताई. आरोप है कि नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया जा रहा था. पुलिस ने मौके से दूल्हा-दुल्हन सहित दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल जांच जारी है और कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.

नाबालिग हिंदू लड़की के निकाह के बीच पहुंचा हिंदू संगठन (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कक्षा 9 की छात्रा के दूसरे समुदाय के लड़के के साथ हो रहे निकाह को हिंदू संगठन ने पुलिस के साथ पहुंचकर रुकवा दिया. इस दौरान काफी हंगामा हुआ. आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करवाया जा रहा था बारात के बीच में ही हंगामा शुरू हो गया. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है.

दरअसल, रविवार को थाना सदर बाजार क्षेत्र के शाहवजनगर में जनता मैरिज हॉल में शादी कार्यक्रम चल रहा था.दुल्हन ऊपर की मंजिल पर बैठी हुई थी जबकि दूल्हा सेहरा बांधे हुए नीचे बैठा था. इस दौरान हिंदूवादी संगठन के नेता राजेश अवस्थी पुलिस के साथ वहां पहुंच गए. देखते ही देखते और संगठन के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए.

पुलिस को देखकर निकाह में शामिल होने आए बाराती वहां से खिसकने लगे. लड़की के बारे में पूछने पर सभी ने वहां चुप्पी साध ली. राजेश अवस्थी का कहना है कि दो तीन दिनों से नाबालिक हिंदू लड़की की शादी दूसरे समुदाय के लड़के से किए जाने की सूचना कार्यकर्ताओं से मिल रही थी. लड़की हिंदू है, नाबालिक है जो एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है.

 फिलहाल पुलिस दूल्हा दुल्हन दोनों पक्षों को थाने ले आई है. पुलिस ने बताया कि अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है इसके बाद ही इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी. लड़की की उम्र 16 साल है उसने स्वयं अपने बयान में अपनी उम्र 17 साल बताई है. इन लोगो को कानून का भय नही है इन पर धर्मांतरण लव जिहाद ऐसी धाराएं लगानी चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
