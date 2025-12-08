scorecardresearch
 
घर से खींचा, खंभे से बांधकर कपड़े उतारकर पीटा... कानपुर में युवक से हैवानियत

कानपुर के सजेती इलाके में एक युवक को घर से खींचकर गांव के दबंग युवकों ने उसको खंभे से बांधकर नंगा करके पीटा. इतना ही नहीं जमकर गालियां बकते हुए उसकी मूंछे तक उखाड़ डालीं. इस दौरान एक युवक उसको राइफल के बट से भी मारता रहा.घटना का वीडियो सामने आया है.

युवक को घर से खींचा, खंभे से बांधकर कपड़े उतारकर पीटा (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में तालिबानी हुकूमत तो नहीं चलती लेकिन यहां पर तालिबानी कारनामा जरूर दिख जाता है. लोगों को सरेआम नंगा करके पीटने का सिलसिला लगातार जारी रहता है. इस बार कानपुर के सजेती इलाके में एक युवक को घर से खींचकर गांव के दबंग युवकों ने उसको खंभे से बांधकर नंगा करके पीटा. इतना ही नहीं जमकर गालियां बकते हुए उसकी मूंछे तक उखाड़ डालीं. इस दौरान एक युवक उसको राइफल के बट से भी मारता रहा.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई. इसके बाद एक साथ दो दो एसीपी को आरोपियों की तलाश में गांव में भेजा गया. पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्यवाही करने का दावा कर रही है लेकिन बीते 2 वर्षों में कानपुर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं. 

कानपुर के सजेती इलाके के कोटरा मकरंदपुर गांव के रहने वाले वीरपाल शनिवार की शाम को अपने घर पर थे तभी गांव के ही रहने वाले शैलेंद्र यादव अपने कई साथियों के साथ उसके घर पर आए. उनमें एक के पास लाइसेंसी राइफल भी थी. यह लोग वीरपाल को मारते हुए घर से घसीट कर गांव के किनारे ले गए. वहां एक बिजली के खंभे से उसको बांध दिया. इस दौरान उसको थप्पड़ों से मारते रहे. उसकी मूंझे उखाड़ डाली और गाली बकते हुए नंगा करके जूता चटाया. उसके कपड़े फाड़ कर उसको नंगा किया. उसको कई लोगों द्वारा जमकर लात घुसों और थप्पड़ों से मारा गया.

वीरपाल उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा कि मेरी तबीयत खराब है लेकिन वह मारते हुए उससे सॉरी बुलवाने की जिद करते रहे और कहते रहे कि तुमने मेरे दोस्त के साथ भिड़ने की कोशिश की. एक साथी इसका वीडियो बनाता रहा इस दौरान किसी ने कहा भी की वीडियो क्यों बना रहे हो तो उसने कहा वीडियो कहीं जाएगा नहीं मेरे मोबाइल में ही रहेगा.

कानपुर में यह अपने तरह की पहली घटना नहीं है. 2 साल पहले इटावा एक छात्र को काकादेव के कमरे में नंगा करके उसको मारा था उसके बाद उसके गुप्तांग में ईटा तक टंगा था. इसके बाद कल्याणपुर क्रॉसिंग पर एक कन्नौज के युवक को नंगा करके पीटा गया था वह भी यहां कोचिंग की तैयारी कर रहा था.

