महिला ने साड़ी फेंककर बचाई तालाब में डूबते लड़के की जान, दूसरे की मौत

झांसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां दो दोस्त तालाब में डूबने लगे. मौके पर मौजूद एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी साड़ी फेंककर एक बच्चे को बचा लिया, लेकिन दूसरा 14 वर्षीय छात्र युवराज गहरे पानी में समा गया. बाद में दो युवकों ने उसे बाहर निकाला, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.

महिला ने साड़ी फेंककर बचाई तालाब में डूबते लड़के की जान (Photo: itg)
महिला ने साड़ी फेंककर बचाई तालाब में डूबते लड़के की जान (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के झांसी में रविवार की शाम झकझोर देने वाली घटना हो गई. दरअसल, हुआ यूं कि मूर्ति विसर्जन के लिए गए दो दोस्त लक्ष्मी तालाब में डूबने लगे. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें बचाने के लिए अपनी साड़ी पानी में फेंक दी. एक दोस्त साड़ी पकड़कर बाहर आ गया, जबकि दूसरा छात्र पानी के अंदर समा गया. महिला के चिल्लाने पर दो युवक आ गए और पानी में कूदकर छात्र को बाहर निकाला. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. 
 
मृतक 14 साल के बच्चे का नाम युवराज बताया गया है. वह झांसी के शहर कोतवाली अंतर्गत गुदरी मोहल्ला का रहने वाला था. युवराज ओम किड्स में कक्षा 7वीं का छात्र था. उसके पिता सौरव पाटवा की सर्राफा बाजार में मंगलसूत्र, बीजासेन, माला बनाने की दुकान है. उसके पड़ोस में उसका 11 वर्षीय दोस्त शुभ अग्रवाल रहता है.

शुभ अग्रवाल ने बताया- युवराज ने अपने मंदिर में एक गणेश प्रतिमा रखी थी. रविवार शाम को युवराज और मैं मूर्ति विसर्जित करने के लिए लक्ष्मी तालाब पर गए थे. वहां युवराज बोला- ऊपर से मूर्ति मत फेंको, भगवान का अपमान होगा. इसलिए हम लोग नीचे जाकर मूर्ति पानी में विसर्जित कर रहे थे. तभी पैर फिसलने से मैं पानी में गिर गया और छटपटाने लगा. तभी मुझे बचाने के लिए युवराज भी पानी में कूद गया. हम दोनों डूबने लगे. तभी एक महिला आ गई और अपनी साड़ी पानी में फेंक दी. साड़ी पकड़कर मैं बाहर आ गया. चिल्लाने की आवाज सुनकर दो युवक आ गए और पानी में कूदकर युवराज को भी बाहर निकाल लिया. उसे जिला अस्तपाल ले गए. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सौरभ ने बताया कि हमारा बच्चा शंकर सिंह के बगीचे में दर्शन करने जाता था. वहां मंदिर में अभी विवाह पंचमी पर गणेश भगवान की मूर्ति रखी थी पूजन के लिए. वह दो-तीन दिन से कह रहे थे मूर्ति विसर्जन करने चले जाओ. जिस वह आज वह गया. न जाने वहां वह फिसल गया या फिर क्या हुआ यह पता नहीं है. हमें जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और बच्चे को उठाकर जिला अस्पताल ले गए. जहां उसे मृत घोषित कर दिया. वहां दो बच्चे गए थे, दूसरे बच्चा बच गया. 

जब इस मामले में फोन पर कोतवाली पुलिस से बात की गई तो कोतवाल विद्यासागर ने बताया- एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा तालाब में कूद गया. महिला ने साड़ी तालाब में डालकर शुभ को बचा लिया. जबकि युवराज पानी में समा गया. शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.


 

