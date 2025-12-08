नीचे गिरा आधार कार्ड तो खुली पोल..., सौरभ बनकर फैजान ने फंसाया था मोहब्बत के जाल में

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सोशल मीडिया से जुड़े एक गंभीर मामले ने हड़कंप मचा दिया है. मंडावर थाना क्षेत्र के खुडाहेड़ी गांव के रहने वाले युवक फैजान मलिक को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब एक युवती ने उसके खिलाफ फर्जी पहचान बनाकर दोस्ती करने, शादी का झांसा देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी. मामला कानूनी जांच के अधीन है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर सौरभ पाल के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई और इसी प्रोफाइल के जरिए हरिद्वार में एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती से संपर्क किया. आरोप है कि युवक ने खुद को युवती की ही जाति और समुदाय का बताकर उससे दोस्ती बढ़ाई. धीरे-धीरे दोनों के बीच मुलाकातें होने लगीं और आरोप के अनुसार युवक ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए.

मामला तब मोड़ ले गया, जब कथित तौर पर एक दिन युवक का आधार कार्ड नीचे गिर गया. कार्ड में उसका असली नाम फैजान मलिक लिखा था. युवती ने जब इस बारे में पूछताछ की तो युवक ने पहले इसे आधार कार्ड की गलती बताया, लेकिन बाद में बातों में विरोधाभास आने पर युवती को शक हुआ. उसने आरोपी के परिचितों से जानकारी ली, जिसके बाद उसकी वास्तविक पहचान सामने आ गई.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवती द्वारा दूरी बनाने पर आरोपी नाराज़ हो गया और कथित रूप से उसके कुछ निजी फोटो का दुरुपयोग करने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल करने लगा. साथ ही युवती की ओर से लगाए गए आरोप के अनुसार, उसने उस पर दबाव बनाकर संबंध बनाने और शादी के लिए धर्म बदलने को भी मजबूर करने की कोशिश की.

इन परिस्थितियों से परेशान युवती अपने परिवार के पास लौट आई और पूरे मामले की जानकारी दी. परिवार उसे लेकर स्योहारा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ फर्जी पहचान बनाकर धोखा देने, धमकाने और ब्लैकमेल से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

