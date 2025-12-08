scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बीच सड़क दादा-पोते की हुई मौत

बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार छात्र और उसके दादा को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई. लखनऊ के गोमतीनगर में रहने वाले छात्र आयुष यादव परीक्षा देने के बाद दादा रामस्वरूप के साथ घर लौट रहे थे. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Advertisement
X
सड़क हादसे मेंं दो लोगों की मौत (Photo: Representational)
सड़क हादसे मेंं दो लोगों की मौत (Photo: Representational)

यूपी के बाराबंकी में चिनहट-देवा रोड पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 साल के छात्र और उसके दादा की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई.

परीक्षा देकर लौट रहा था छात्र

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृत छात्र की पहचान आयुष यादव (20) के रूप में हुई है, जो लखनऊ के गोमतीनगर का रहने वाला था. पुलिस ने बताया कि आयुष ने रविवार को साईं पीजी कॉलेज में 11:30 बजे से 1:30 बजे तक अपनी स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा दी थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद वह अपने दादा रामस्वरूप (59) के साथ बाइक से घर लौट रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

UP में विदाई से पहले दुल्हन फरार 
Barabanki's 'murderer' wife arrested (Photo- Screengrab)
'गैर मर्दों संग सोने को कहता', पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर शराबी पति को मार डाला  
Barabanki: Groom Sunil Kumar files police complaint (Photo- Screengrab)
विदाई से पहले भागी जिसकी दुल्हन, उस दूल्हे ने बयां किया दर्द 
Bride dancing with groom at wedding (Photo- Screengrab)
7 फेरे लिए, डीजे पर नाची, विदाई से पहले दुल्हन हो गई फुर्र... बैरंग लौटी बारात 
Explosion at firecracker factory in Barabanki (Photo- ITG)
बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े  

जब वो बरेठी चौराहे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

घटना की जानकारी मिलते ही सिटी सर्किल ऑफिसर संगम कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना के बाद परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर है. छात्र आयुष के भविष्य को लेकर घर में खुशियां थीं, लेकिन अचानक हुए हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement