तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बीच सड़क दादा-पोते की हुई मौत

यूपी के बाराबंकी में चिनहट-देवा रोड पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 साल के छात्र और उसके दादा की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई.

परीक्षा देकर लौट रहा था छात्र

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृत छात्र की पहचान आयुष यादव (20) के रूप में हुई है, जो लखनऊ के गोमतीनगर का रहने वाला था. पुलिस ने बताया कि आयुष ने रविवार को साईं पीजी कॉलेज में 11:30 बजे से 1:30 बजे तक अपनी स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा दी थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद वह अपने दादा रामस्वरूप (59) के साथ बाइक से घर लौट रहा था.

जब वो बरेठी चौराहे के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर

घटना की जानकारी मिलते ही सिटी सर्किल ऑफिसर संगम कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना के बाद परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर है. छात्र आयुष के भविष्य को लेकर घर में खुशियां थीं, लेकिन अचानक हुए हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.



