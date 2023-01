कौन कितने जोर से मार सकता है थप्पड़, TV के लाइव शो पर भड़के एक्सपर्ट

सोशल मीडिया पर इन दिनों थप्पड़ मारे जाने के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन्हें लेकर न्यूरोलॉजिस्ट और स्पोर्ट्स स्टार ने चिंता जताई है. ये वीडियो एक प्रतियोगिता से जुड़े हैं. इसमें हिस्सा लेने वाले लोग एक दूसरे को जितना हो सके, उतना जोर से थप्पड़ मारते हैं. वीडियो अमेरिका के एक टीवी शो के हैं. इसके कुल आठ एपिसोड हैं. शो बनाने वालों का कहना है कि ये सब असल में किया जा रहा है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है.

शो में दुनिया भर के लोग हिस्सा ले रहे हैं. यह स्टेज पर आकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इनसे ज्यादा तेज थप्पड़ कोई नहीं मार सकता. न्यूरोलॉजिस्ट क्रिस नोविन्सकी ने एक वीडियो शेयर किया है. उनका कहना है कि यह शो पूर्ण रूप से शोषण है और वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स शायद कभी पहले जैसा नहीं रहेगा. उन्होंने शो बनाने वालों को टैग करते हुए कहा कि उन्हें इस पर शर्म आनी चाहिए.

This is so sad. Note the fencing posture with the first brain injury. He may never be the same. @danawhite & @TBSNetwork should be ashamed. Pure exploitation. What's next, "Who can survive a stabbing"? pic.twitter.com/jTENpUmJDd