कॉलेज फीस के लिए गाया 'जब कोई बात बिगड़ जाए', ऋतिक-कुणाल हो गए मुरीद

1990 की फिल्म जुर्म का गाना 'जब कोई बात बिगड़ जाए' गाने वाले एक शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो की तारीफ खुद बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और कुणाल कपूर सहित कई लोगों ने की है. वीडियो को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @ankit.today (ट्विटर) हैंडल से पोस्ट किया गया था.

इसके साथ ही एक कैप्शन लिखा था, 'जब प्रतिभा तकनीक से मिलती है, तो संभावनाएं अनंत होती हैं.' 2.10 मिनट की क्लिप में गाना गाने वाले शख्स की पहचान शकील के रूप में हुई है. वह गिटार बजाते हुए गाना गाते हुए देखा जा रहा है और उसके कई लोग घेरे खड़े हैं. शकील के बगल में एक साइनबोर्ड रखा है.

इस साइनबोर्ड पर कई ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ-साथ शकील की मदद करने के लिए योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक क्यूआर कोड है. इस साइनबोर्ड पर मैसेज लिखा है- 'आपके योगदान के लिए धन्यवाद, यह मेरे संगीत विद्यालय की फीस का भुगतान करता है.'

अभिनेता कुणाल कपूर ने वीडियो शेयर किया और लोगों से शकील का समर्थन करने की अपील की. कुणाल ने लिखा- 'बहुत खूब! आप इस बेहद प्रतिभाशाली और नवोन्मेषी संगीतकार का समर्थन कहीं से भी कर सकते हैं, UPI और प्रौद्योगिकी की शक्ति.' पोस्ट को ऋतिक रोशन ने भी रीट्वीट किया.

Wow . How cool is this !! https://t.co/5sP4C2SlZq