भारतीय छात्र ने विदेश में लहराया ऐसा झंडा, भड़के लोग, Video

एक भारतीय छात्र ने विदेश में भारत का झंडा ना फहराकर कर्नाटक का झंडा फहरा दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी लोगों को पसंद नहीं आया. अधीश आर वली नाम के इस लड़के ने लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. उसने ग्रेजुएशन डे वाले दिन अपने गृह राज्य कर्नाटक को सम्मान देने के लिए स्टेज पर राज्य का झंडा फहरा दिया. अधीश ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. उसने कहा कि समारोह में राज्य का झंडा फहराना उसके लिए गर्व का क्षण था.

अधीश ने ट्विटर पर लिखा, 'मैंने लंदन की सिटी यूनिवर्सिटी के बायेस बिजनेस स्कूल (Cass) से मैनेजमेंट में एमएस के साथ ग्रेजुएशन किया है. वो गर्व का क्षण रहा, जब मैंने लंदन में आयोजित समारोह के दौरान कर्नाटक राज्य का झंडा फहराया.' अधीश ने ये वीडियो 21 जनवरी को शेयर किया था. इसे अभी तक दो लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है. लोगों ने अधीश को कमेंट सेक्शन में बधाई भी दी. हालांकि कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी?

एक यूजर ने कहा, 'आपकी राष्ट्रीयता भारतीय है, यह आपके पासपोर्ट और कॉलेज के दस्तावेजों पर भी लिखा होगा. यहां तक ​​कि आपके बायो में भी आपने भारत का उल्लेख किया है. आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे. खैर, आपकी उपलब्धि के लिए बधाई.'

एक अन्य यूजर ने कहा, 'भारत का झंडा क्यों नहीं? राज्य का गौरव ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव को वरीयता दी जानी चाहिए.' एक शख्स ने कहा, 'यह अच्छा था, लेकिन आप वहां भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे न कि कर्नाटक का. पूरे विश्व के लिए आप भारतीय हैं. अच्छा होता कि आप भारतीय ध्वज भी फहराते, अगर आपको कर्नाटक का झंडा फहरना था तो. नहीं तो, भारतीय ध्वज को प्राथमिकता देनी चाहिए थी.'

Should avoid unfurling state flags of all kinds outside of the country, lest it be construed as a statement of secession. The Indian flag would've been more appropriate at a stage as august as this one. — VT-IDK (@vt_idk) January 22, 2023

It was good but you were representing India there not Karnataka. For whole of the world you are Indian. It would have been better if you had unfurled Indian flag too, if at all you wanted Karnataka flag. Otherwise, Indian flag should have taken priority — Arun Prasad (@Arunztalk) January 22, 2023