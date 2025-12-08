scorecardresearch
 
सिर्फ टिप के पैसों से खरीदी 10 लाख की कार, आखिर ऐसा क्या करता है ये शख्स

सिर्फ टिप के पैसों से एक शख्स ने 10 लाख की कार खरीद ली. ये क्रूज शिप पर काम करता है और दूसरे लोगों को भी अपने रील्स और कंटेंट के जरिए क्रूज पर करियर बनाने के लिए मोटिवेट करता है. जानते हैं आखिर ये शख्स क्रूज पर ऐसा क्या काम करता है, जिससे इसे इतने पैसे मिलते हैं.

क्रूज शिप पर मिलने वाले टिप से शख्स ने खरीद ली कार (Photo - Instagram/@@pravinjoshilkar_cruisevlogger)
क्रूज शिप पर मिलने वाले टिप से शख्स ने खरीद ली कार (Photo - Instagram/@@pravinjoshilkar_cruisevlogger)

इंटरनेट पर लोग तरह-तरह के दावे करते अपने कंटेंट शेयर करते दिख जाते हैं. ऐसे ही एक भारतीय शख्स ने टिप के पैसे से 10 लाख रुपये की कार खरीदने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर अपना रील शेयर किया है. उसने दावा किया है कि वह क्रूज शिप पर काम करता है और टिप में मिलने वाले पैसे को सेव कर उसने 10 लाख रुपये की कार खरीद ली. 

क्रूज शिप पर काम करने वाले इस शख्स का दावा है कि वह अलग-अलग जहाजों पर काम करते हैं और क्रूज शिप व्लॉगर भी है. वह जहाज पर बिताए क्षणों को कैमरे में कैदकर सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता है. उसने ऐसा ही एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि उसने काम पर मिले टिप से 10 लाख रुपये की कार खरीदी है. 

सिर्फ टिप्स से कार खरीदने का दावा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @pravinjoshilkar_cruisevlogger नाम के हैंडल से एक तस्वीर शेयर करते हुए, अपने इस पोस्ट के जरिए उसने शिप पर मौजूद यूरोपीय और अमेरिकी मेहमानों को अच्छी-खासी और कैश टिप देने के लिए धन्यवाद दिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pravin joshilkar (@pravinjoshilkar_cruisevlogger)

प्रवीण जोशीलकर नाम के इस शख्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा है - जब आप क्रूज शिप पर काम करते हैं, तो आप टिप्स से सब कुछ खरीद सकते हैं. उसने बताया है कि वह अपनी सैलरी को सेव कर लेते हैं. उनका काम सिर्फ टिप्स से चल जाता है. उन्होंने पोस्ट में बताया कि वेतन भविष्य के लिए है भाई. शेयर किए तस्वीर में वह अपनी कार के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं.

लोगों को क्रूज पर करियर बनाने के लिए करते हैं प्रेरित
प्रवीण जोशीलकर के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक, वह क्रूज शिप कंटेंट क्रिएटर हैं और एक इटालियन क्रूज शिप पर बटलर का काम करते हैं.वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उन्होंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है और अपने वीडियो और रील्स से लोगों को क्रूज पर करियर बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं. 

उनके इस पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं.  एक यूजर ने लिखा है - बधाई हो भाई, आगे बढ़ते रहो. दूसरे ने लिखा है - बहुत खूब भाई. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है - मैं ऐसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हू.

नोट - यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है.

