सिर्फ 2.6 किलोमीटर में फैला यह इलाका, जिसे दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान माना जाता है

दुनिया में आप कई बड़े रेगिस्तानों का नाम सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा भी रेगिस्तान है जो अपने छोटे से स्वरूप के लिए मशहूर है. सिर्फ 2.6 किलोमीटर में फैला यह अनोखा रेतीला इलाका हर किसी को चौंका देता है. कैसे बना यह छोटा सा रेगिस्तान और इसकी क्या खासियत है? जानिए यहां...

दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान (Photo: Getty Images)
अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो आपको बड़े-बड़े और गर्म रेगिस्तानों के बारे में जरूर पता होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जो बस 2.6 वर्ग किलोमीटर जितना छोटा है? यह अनोखी जगह कनाडा के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से में छिपी है. इसे कारक्रॉस रेगिस्तान कहते हैं. यह छोटा-सा रेतीला इलाका अपनी अजीब कहानी और आस-पास की हरियाली की वजह से दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान माना जाता है. जो घुमक्कड़ सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है, उन्हें यह अनोखी जगह जरूर देखनी चाहिए.

कैसे बना यह छोटा सा रेगिस्तान

इस रेगिस्तान के बनने की कहानी हजारों साल पहले शुरू हुई थी. जब हिमनद झीलों ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को ढक लिया था. समय बीतने के साथ ये झीलें सूख गईं और अपने पीछे महीन रेत छोड़ गईं. यही रेत आज भी हवा के साथ इधर-उधर हिलती-डुलती रहती है और एक छोटे से रेगिस्तान जैसा दृश्य बनाती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस क्षेत्र की रेत इन्हीं प्राचीन झीलों की देन है. 

असली रेगिस्तान क्यों नहीं कहा जाता

यह जगह अनोखी है क्योंकि यहां पास में चीड़ के पेड़ हैं और यहां की जलवायु सहारा या गोबी के पारंपरिक रेगिस्तानों से कहीं ज्यादा नम है. तकनीकी रूप से, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह असली रेगिस्तान नहीं है क्योंकि यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है. कारक्रॉस रेगिस्तान की सबसे मजेदार बात यह है कि यह बाकी रेगिस्तानों से एकदम अलग है. यह जगह आपको हैरान कर देगी क्योंकि यहां रेत भी है और ठंड भी, जबकि रेगिस्तान आमतौर पर गर्म होते हैं.

इतना ही नहीं  इसके आस-पास जंगल भी हैं और हवा भी सूखी है. यह बिल्कुल वैसी जगह नहीं है जिसकी कल्पना हम गर्म रेगिस्तान के बारे में करते हैं. जो हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी कमाल की है और अपने अनोखे नजारों से हमें चौंका सकती है. यह छोटा रेगिस्तान कनाडा के युकोन प्रांत में कारक्रॉस नाम के गांव के पास है. जैसा कि हमने बताया, यह जगह उन पुरानी बर्फ की झीलों के सूखने से बनी है, जिन्होंने पीछे रेत के टीले छोड़ दिए.

आसपास का अनोखा प्राकृतिक माहौल

इस रेतीले क्षेत्र की सबसे अनोखी बात इसका विरोधाभास है. रेत के ठीक बगल में चीड़ के पेड़ और ठंडी जलवायु मिलती है, जो किसी भी सामान्य रेगिस्तान की तस्वीर से बिल्कुल अलग है. इसके आसपास जंगल, पर्वत श्रृंखलाएं और नम हवा का माहौल है, जिससे यह जगह और भी खास बन जाती है. दुनिया के सबसे छोटे इस रेगिस्तान का विस्तार लगभग 2.6 किमी है. इस क्षेत्र का उपयोग रेत पर चढ़ने, लंबी पैदल यात्रा और शीतकालीन स्लेजिंग के लिए किया जाता है, जो इसे एक बहुउपयोगी पर्यटक स्थल बनाता है.

