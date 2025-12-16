वीकेंड पर विदेश का ट्रिप! ये 5 देश हैं इतने छोटे एक दिन में घूम लेंगे आप

यात्रा का मतलब हमेशा लंबी योजनाएं और भारी सूचियां बनाना नहीं होता. कभी-कभी छोटी और सिंपल यात्रा ही सबसे यादगार बन जाती है. अगर आपके पास समय कम है, तो भी आप ऐसे देशों की सैर कर सकते हैं, जहां एक दिन में ही पैदल घूमना संभव है. ये छोटे देश अपने खूबसूरत नजारों, संस्कृति और शांति के लिए मशहूर हैं. बिना ज्यादा भागदौड़ के आप यहां एक संपूर्ण यात्रा का अनुभव ले सकते हैं. चलिए जानते हैं 5 ऐसे छोटे देशों के बारे में जिन्हें आप 24 घंटे में आराम से पैदल घूम सकते हैं.

1. वेटिकन सिटीवेटिकन सिटी

दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल करीब 0.44 वर्ग किलोमीटर है. रोम के भीतर बसा यह छोटा शहर-राज्य कला, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम पेश करता है. यहां सेंट पीटर बेसिलिका और सिस्टिन चैपल जैसे प्रतिष्ठित स्थल हैं, जिनके हर कोने में कला की अद्भुत झलक देखने को मिलती है. इसके अलावा वेटिकन संग्रहालय में विश्व स्तरीय कृतियों का आनंद लिया जा सकता है और अगर आप सेंट पीटर के गुंबद पर चढ़ें, तो रोम का मनोरम दृश्य आपके सामने होगा.

2. मोनाको

मोनाको दुनिया की सबसे आलीशान और ग्लैमरस जगहों में से एक है. यह रियासत भले ही छोटी हो, लेकिन यहां की आलीशान लाइफस्टाइल, मोंटे कार्लो कैसीनो और भूमध्य सागर के मनमोहक नजारे इसे खास बनाते हैं. यह करीब 1.95 वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए इसे 'मोनाको सिटी' भी कहा जाता है और आप इसे एक घंटे से भी कम समय में पैदल घूम सकते हैं. यहां घूमना किसी पोस्टकार्ड पर चलने जैसा अनुभव देता है. इसके अलावा मोंटे कार्लो कैसिनो और इसके बगीचों में टहलना, पुराने शहर और राजकुमार के महल का दौरा करना और बंदरगाह से मनोरम दृश्य का आनंद लेना इस यात्रा का हिस्सा हो सकता है.

3. लिकटेंस्टीन

लिकटेंस्टीन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसा एक सुंदर देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर है. यह छोटा सा देश पहाड़ों, हरियाली और आकर्षक गांवों के लिए जाना जाता है. इसके अलावा वादुज किले और राष्ट्रीय संग्रहालय यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. साथ ही, यहां के ट्रेकिंग ट्रेल्स पर चलते हुए आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं.

4. सैन मैरिनो

सैन मैरिनो इटली की पहाड़ियों पर स्थित दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य है, जिसका क्षेत्रफल करीब 61 वर्ग किलोमीटर है. इसकी मध्ययुगीन वास्तुकला, पत्थर की सड़कों और प्राचीन मीनारें इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए आकर्षक हैं. इसकी खास बात यह है यहां बिताया गया एक दिन आपको अतीत में ले जाएगा. सैन मैरिनो बेसिलिका और ऐतिहासिक केंद्र का भ्रमण इस यात्रा का हिस्सा होना चाहिए.

5. अंडोरा

अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच पाइरेनीज पर्वतमाला में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 468 वर्ग किलोमीटर है. इसकी राजधानी एंडोरा ला वेला छोटी और पैदल घूमने के लिए अच्छी जगह है. यहां की स्वच्छ पहाड़ी हवा, मनमोहक दृश्यों और खूबसूरत गलियों में टहलना यात्रा को यादगार बना देता है. ऐतिहासिक पुराने शहर का भ्रमण, कासा डे ला वल की सैर और मैड्रिउ-पेराफिता-क्लारोर घाटी में पैदल यात्रा इस अनुभव को और खास बना देती है.

