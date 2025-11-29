रंग बदलती झील, समुद्र और पहाड़...भूकंप झेल रहे इंडोनेशिया के ये डेस्टिनेशन हैं बेस्ट

अगर आप घूमने के शौकीन हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो इंडोनेशिया आपको एक ऐसे प्राकृतिक अजूबे से मिला सकता है जिसे देखकर आप दुनिया भूल जाएंगे. यह अजूबा है 'केलिमुटू झील'.

भले ही इंडोनेशिया में पिछले 30 दिनों में 1400 से ज्यादा भूकंप आ चुके हों और लोग बाढ़-भूस्खलन से परेशान हों, लेकिन इन सब के बावजूद, प्रकृति का यह जादू अपनी जगह पर कायम है.

केलिमुटू झील अपनी खासियत से पर्यटकों को बार-बार अपनी ओर खींचती है. आइए, जानते हैं इस रंग बदलती झील और इंडोनेशिया के कुछ अन्य शानदार पर्यटन स्थलों के बारे में.

केलिमुटू झील: तीन रंगों का करिश्मा

केलिमुटू झील इंडोनेशिया के नुसा तेंग्गारा द्वीप पर स्थित एक शानदार जगह है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके तीन क्रेटर हैं, जिनका पानी अलग-अलग रंगों का होता है. यह झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचे पर्वतीय दृश्यों के लिए जानी जाती है. यहां के तीनों क्रेटर झीलों का पानी आमतौर पर नीला, काला और सफेद रंग का होता है, लेकिन इनके रंग बदलते रहते हैं.

रंगों का यह विचित्र खेल देखने वाले के मन को मोह लेता है. इतना ही नहीं झील के चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और शानदार वन्यजीवन का आकर्षण होता है. केलिमुटू झील शांति और सुकून वाली एक प्यारी जगह है, जो इंडोनेशिया के सबसे अनोखे अनुभवों में से एक है.

समंदर किनारे का सुकून: लोम्बोक और गिली द्वीप

अगर आप पहाड़ और समुद्री तटों का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, तो लोम्बोक आइलैंड एक बेहतरीन विकल्प है. यह बाली द्वीप समूह के पश्चिमी भाग में स्थित है और अपने सुंदर समुद्री तटों, शानदार प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. लोम्बोक एक पर्वतीय द्वीप भी है, जहां के पहाड़ों के नजारे बेहद मनमोहक हैं. यहां तजंग आन और कुता बीच जैसी प्रसिद्ध जगहों पर सर्फिंग और स्नोर्कलिंग का मजा लिया जा सकता है.

वहीं, गिली द्वीप (गिली त्रावांगन, गिली मेनो और गिली एयर) बाली के नजदीक छोटे द्वीपों का समूह है, जो अपने समुद्री सौंदर्य, साफ पानी और सफेद समुद्री तटों के लिए मशहूर है. यह जगह स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है, जहां आपको समुद्री जीवन और कॉरल रीफ का खूबसूरत अनुभव मिलता है.

संस्कृति और कला का केंद्र: उबुद और जकार्ता

उबुद इंडोनेशिया के बाली द्वीप के बीचों-बीच बसा एक बेहद लोकप्रिय और शांत पर्यटक स्थल है. यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरे जंगल और धार्मिक विरासत के लिए जानी जाती है. यहां के प्राचीन मंदिर, खूबसूरत नजारे और शांतिपूर्ण वातावरण इसे खास बनाते हैं. इसके अलावा, उबुद बाली का कला और शिल्प का केंद्र भी है, जहां आप भारतीय, बालीज और स्थानीय कलाओं का आनंद ले सकते हैं.

दूसरी तरफ, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है. यह देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है. जकार्ता एक आधुनिक शहर है जहां पुराना इतिहास और आधुनिकता का शानदार मेल देखने को मिलता है. यहां पारंपरिक बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ख़ास रेस्टोरेंट और शॉपिंग के कई विकल्प मौजूद हैं. खास बात यह है कि जकार्ता की यात्रा करके आप इंडोनेशिया की विविधता और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं.

