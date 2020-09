Zoom में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आया टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन फ़ीचर, ऐसे करें ऐक्टिवेट

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग प्लैटफ़ॉर्म Zoom पर टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन की शुरुआत की जा रही है. इसे मल्टी फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन या टू स्टेप वेरिफ़िकेशन भी कहा जाता है. बेहतर सिक्योरिटी के लिए ये फायेदमंद साबित होगा.

Zoom में टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन (2FA) एनेबल करने के बाद आपको जूम में लॉग इन करने के लिए पासवर्ड के अलावा दूसरे प्रूफ़ देने होंग. आम तौर पर लोग पिन या ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं.

ज़ूम में दिए जाने वाले टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन में आपको मोबाइल ऑथेन्टिकेटर ऐप से वन टाइम कोड एंटर करना होगा, या एसएमएस और फ़ोन कॉल का भी सहारा लिया जा सकता है.

टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन ज़ूम मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप और वेब पोर्ट्ल के लिए है. गूगल ऑथेन्टिकेटर यूज़र करते हैं तो भी आप यहां कोड जेनेरेट कर सकते हैं.

Zoom के ऐडमिन ऐसे एनेबल कर सकते हैं टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन

Zoom को अपने अकाउंट से लॉग करें और Advanced ऑप्शन में क्लिक करके सिक्योरिटी सेटिंग्स ऐक्से करें.

सिक्योरिटी सेटिंग्स में साइन इन विद् टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन का ऑप्शन मिलेगा. अब आप यहां से सभी यूज़र्स के लिए Enable 2FA का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं.

ऐडमिन अकाउंट से अलग अलग यूज़र्स के लिए एनेबल करने के लिए आप enable 2fa for roles with specified roles सेलेक्ट कर सकते हैं.

सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करें. यहां आपने टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन का जो मोड सेलेक्ट किया है, इसके बाद इसे यूज करना होगा.