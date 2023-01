Proxy सर्वर... इंटरनेट की दुनिया का वह दरवाजा, जहां से खुल जाती हैं ब्लॉक वेबसाइट्स, ऐसे होता है इसका सेटअप

Proxy Server and How it Works: इस हफ्ते प्रॉक्सी सर्वर पर काफी ज्यादा बातचीत हुई. बहुत से लोगों के लिए ये टर्म नया होगा. इस तरह के टर्म हमें रोजमर्रा के इस्तेमाल में कम ही सुनने हो मिलते हैं. प्रॉक्सी सर्वर आपको इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में भी इंटरनेट से जोड़े रख सकता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Internet शटडाउन में भी काम करता है प्रॉक्सी सर्वर! (फोटो- Unsplash)