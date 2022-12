Smartphone Tips: बड़े काम का है ये फीचर, वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी बजता रहेगा म्यूजिक, जानिए तरीका

How to record video with music: क्या आप भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फोन में म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं? इसके लिए आपको एक फीचर की जानकारी होनी चाहिए, जो पहले से ही कई फोन्स में मिलता है. इस फीचर की मदद से आपके फोन में सॉन्ग भी प्ले होगा और वीडियो भी रिकॉर्ड होता रहेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

X

Smartphone Tips: वीडियो रिकॉर्ड करने पर भी बजते रहेंगे गाने, जानिए ये खास फीचर