आपके घर में लगा TV बन सकता है आपकी जासूसी का टूल! तुरंत ऑफ कर दें ये सेटिंग

How to stop smart TV from spying on you: क्या आपका टीवी आपकी ही जासूसी करता है? ये सवाल शायद आपके जेहन में नहीं आया हो, लेकिन ऐसा होता है. यानी आपका टीवी आपकी जासूसी कर सकता है. सवाल ये है कि क्या आप इसे ऐसा करने से रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं, तो फिर उसका तरीका क्या है. हम यहां आपको इन सब के बारे में ही बताएंगे.

X

tv spying on you: क्या आपका टीवी आपकी जासूसी कर रहा है?