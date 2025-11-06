क्या आपकी पर्सनल कॉल्स हो रही हैं रिकॉर्ड? पता लगाने का आसान तरीका

कई बार कॉल पर बात करते हुए लोगों को ऐसा आभास होता है कि कोई कॉल रिकॉर्ड तो नही कर रहा? ये सवाल अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. चाहे वो पर्सनल बात हो या ऑफिस मीटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग अब एक बड़ा प्राइवेसी इश्यू बन चुका है. लेकिन क्या सच में हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है या नहीं? आइए, जानते हैं कुछ आसान तरीके जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं.

ऑडियो क्वालिटी पर ध्यान दें

अगर कॉल के दौरान हल्की-सी बीप, क्लिक्स या इको (echo) सुनाई दे रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है. कई रिकॉर्डिंग ऐप्स या डिवाइसेज़ ऑडियो ट्रांसमिट करते समय माइक्रो-नोइज़ पैदा करते हैं.

कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स की जांच करें

आजकल कई फोन में रिकॉर्डिंग फीचर इन-बिल्ट आता है, लेकिन कुछ लोग थर्ड पार्टी ऐप्स से भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं.

अपने फोन में जाकर ये चेक करें:

Settings → Apps → Permissions → Microphone Access: यहां देखिए कौन-कौन से ऐप्स को माइक्रोफोन की परमिशन मिली है. अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जो आपको याद नहीं, तो तुरंत उसे हटा दें.

फोन के नोटिफिकेशन पर ध्यान दें

कई एंड्रॉयड फोन्स जैसे सैमसंग, शाओमी, रियलमी या वनप्लस में जब कॉल रिकॉर्ड होती है, तो स्क्रीन पर एक छोटा-सा नोटिफिकेशन आता है ‘Recording Started’ या ‘Recording On’. हालांकि कुछ लोग मॉडिफाइड या क्रैक्ड ऐप्स से इसे हाइड भी कर लेते हैं, इसलिए 100% भरोसा मत कीजिए.

iPhone यूज़र्स के लिए अलर्ट

iPhone में थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स बहुत लिमिटेड हैं, और बिना यूज़र की अनुमति के रिकॉर्डिंग लगभग नामुमकिन थी, लेकिन अब iPhone में भी कॉल रिकॉर्डिंग फीचर आ चुका है. कॉल रिकॉर्ड वॉर्निंग पर ध्यान दें.

नेटवर्क या कॉल ड्रॉप्स पर नज़र

कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कॉल के दौरान बार-बार नेटवर्क फ्लक्चुएशन या अचानक से डिले (delay) महसूस हो, तो ये भी रिकॉर्डिंग सिस्टम का साइड इफेक्ट हो सकता है. हालांकि ये हर बार सही नहीं होता, लेकिन अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो सतर्क रहना बेहतर है.

WhatsApp, Telegram, Signal पर कॉल रिकॉर्डिंग का सच

इन ऐप्स की कॉल्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, यानी बीच में कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता. लेकिन... अगर कोई सामने वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करे, तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है. इसलिए किसी भी ऐप पर कॉल के दौरान बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन आइकन या रिकॉर्डिंग सिम्बल दिखे तो ध्यान दीजिए.

अपने फोन में 'Privacy Dashboard' चेक करें

Android 12 और आगे के वर्ज़न में Privacy Dashboard नाम का फीचर आता है. यहां आप देख सकते हैं कि कब और किस ऐप ने आपका माइक्रोफोन या कैमरा यूज़ किया. अगर कोई ऐप बिना वजह बार-बार माइक्रोफोन ऑन कर रहा है तोउसे हटा देना बेहतर है.

कोई भी तरीका 100% पक्का नहीं होता है लेकिन ऊपर बताए गए तरीके आपकी डिजिटल सेफ्टी बढ़ा सकते हैं.

