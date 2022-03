iPhone खरीदने से पहले ये जान लें, वर्ना खरीद बैठेंगे नकली ऐपल प्रोडक्ट्स

भारत में पुराने iPhone की बिक्री काफी होती है. नए iPhone आने के बाद वैसे तो पुराने iPhone थोड़े सस्ते हो जाते हैं, लेकिन यूज़्ड iPhone और दूसरे प्रोडक्ट्स भी भारत में काफी खरीदे जाते हैं.

कई बार ऐसा होता है जब पुराने iPhone और ऐपल के दूसरे प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में लोग पैसे बर्बाद कर देते हैं. दरअसल OLX और दूसरी इसी तरह की वेबसाइट्स के जरिए भी फ्रॉड चलते हैं.

iPhone, AirPods, iPad और Apple Watch यूज़्ड मार्केट में काफी पॉपुलर हैं, क्योंकि ये थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है कि OLX या फिर दूसरी वेबसाइट्स पर बेचा जाने वाला हर ऐपल प्रोडक्ट नकली है. लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो नकली होते हैं और आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं.

फ्रॉड्स कई बार ऐपल के नकली प्रोडक्ट्स को यूज्ड बोल कर बेचते हैं. देखने में iPhone जैसे ही लगते हैं. इसी तरह AirPods भी देखने में असली लगते हैं. AirPods यूज करने के बाद भी कुछ समय तक एक आम यूजर्स के लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि असली है या नकली.

आपको कुछ तरीके बताते हैं जिन्हें फॉलो करके आप ऐपल के असली और नकली प्रोडक्ट्स की पहचान कर सकते हैं. इनमें iPhone, iPad, Apple Watch से लेकर AirPods तक शामिल हैं.

iPhone/Apple Watch/iPad/AirPods असली है या नकली कैसे पता करें?

iPhone या दूसरे ऐपल प्रोडक्ट के बॉक्स पर Serial Number लिखा होता है. इस सीरियल नबंर को ऐपल की वेबसाइट पर जा कर ऑथेन्टिकेट कर सकते हैं. बॉक्स नहीं है तो iPhone की सेटिंग्स में जा कर जनरल, अबाउट पर टैप करके आप Serial Number हासिल कर सकते हैं.

ऐपल की वेबसाइट पर आपने सीरियल नंबर डाल कर ऑथेन्टिकेट किया और यहां अगर We are sorry but this serial number is not valid का मैसे मिले तो समझ लें iPhone नकली है.

दूसरा तरीका ये है कि आप उस ऐपल प्रोडक्ट की वॉरंटी ऑनलाइन चेक कर लें. इसके लिए आपको checkcoverage.apple.com पर जाना है. यहां ऐपल प्रोडक्ट का सीरियल नंबर लिखना है. अगर यहां प्रोडक्ट की वॉरंटी कवरेज से जुड़ी डिटेल्स मिल जाती है तो समझ लें असली है.

अगर यहां आपको ये कहा जाता है कि Your device serial number does not match any record तो समझ लें कि प्रोडक्ट नकली है.