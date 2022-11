Google का ये फीचर है कमाल, अपने फोन पर शेड्यूल कर सकेंगे मैसेज, जानें तरीका

How to Schedule Messages on Android: क्या आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के सभी फीचर्स के बारे में जानते हैं? ऐसे कई फीचर्स जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है. ऐसा ही एक फीचर मैसेज शेड्यूल का है, जिसे एंड्रॉयड यूजर्स आसानी से यूज कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. आइए जानते हैं ये फीचर कैसे काम करेगा.

एंड्रॉयड यूजर्स आसानी से करत सकते हैं Messages Schedule