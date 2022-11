Cyber Fraud होते ही इस नंबर पर करें कॉल, बच सकते हैं आपके पैसे, ये है ऑनलाइन शिकायत का तरीका

Are you victim of #Online Cyber #Financial Frauds?

Dial 1930 to report:

क्या आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय ठगी हो गई है? रिपोर्ट करने के लिए तुरंत 1930 डायल करें: pic.twitter.com/JUW3TeV7AA