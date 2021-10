T20 World Cup 2021: क्रिकेट प्रेमियों के लिए Twitter ने जारी किए नए फीचर्स

Twitter ने गुरुवार को भारत में Cricket Twitter - India नाम वाले भारत के पहले ट्विटर कम्युनिटी की टेस्टिंग की घोषणा की. साथ ही कंपनी ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट के लिए लाइव स्कोरकार्ड को भी लॉन्च किया है. ट्विटर ने जानकारी दी है कि जुलाई 2020 से जुलाई 2021 के बीच क्रिकेट को लेकर प्लेटफॉर्म पर 75 मिलियन से भी ज्यादा कन्वर्सेशन हुए हैं.

कम्युनिटीज ट्विटर कई फीचर्स में से एक है, जिनकी घोषणा हाल ही में की गई हैं. जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है. ट्विटर कम्युनिटी एक डिस्कशन स्पेस है. जहां एक जैसी पसंद रखने वाले लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. ट्विटर ने सबसे पहले कम्युनिटी की टेस्टिंग पिछले महीने US में शुरू की थी और अब इस फीचर को भारत में पेश किया गया है.

Cricket Twitter - India कम्युनिटी को वेब, iOS और एंड्रॉयड पर लाइव कर दिया गया है. बाद में इसमें कुछ और फंक्शन्स बाद में शामिल किए जाएंगे. फिलहाल इसकी टेस्टिंग इनवाइट ओनली तौर पर की जा रही है. ये इनवाइट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, मॉडरेटर्स और कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा डायरेक्ट मैसेजेस के जरिए भेजा जा सकता है.

कैसे काम करता है Twitter Communities?

फेसबुक ग्रुप्स की तरह ट्विटर पर कम्युनिटीज जॉइन करने वाले मेंबर्स से बना हुआ है और ये दूसरों को भी जॉइन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं. इसमें आपके ट्वीट्स केवल कम्युनिटी मेंबर्स के पास ही जाएंगे. ना कि आपके सभी फॉलोअर्स के पास. कम्युनिटी ट्वीट्स सभी के पढ़ने, कोट करने, ट्वीट करने और रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध हैं. हालांकि, केवल मेंबर्स ही कन्वर्सेशन को जॉइन कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं. यहां एक रूल्स सेक्शन भी है जहां कम्युनिटी के डिटेल्स शेयर किए गए हैं.

