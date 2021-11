नए अवतार में PUBG की भारत में हुई वापसी, साल 2051 का सेटअप

PUBG: New State को भारत समेत दुनियाभर में गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. एंड्रॉयड पर इस गेम को तय समय से भी पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया था. हालांकि, अभी सर्वर में दिक्कत आने के चलते यूजर्स को गेम को खेल नहीं पा रहे हैं. सर्वर में आ रही दिक्कत के चलते iOS वर्जन की लॉन्चिंग में भी देरी हो रही है.

कंपनी ने PUBG: New State को एंड्रॉयड पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया था. लेकिन, सर्वर में आ रही दिक्कत के चलते लॉन्च टाइम को 9.30 am से बढ़ाकर 11.30 am IST कर दिया है. यानी जिन यूजर्स ने एंड्रॉयड में डाउनलोड कर लिया है वो यूजर्स 11.30 am IST से ही गेम का मजा ले सकेंगे. साथ ही iOS के लिए भी गेम को इसी समय लाइव किया जाएगा.

गूगल प्ले स्टोर पर PUBG: New State के लिए 'Install' बटन को देखा जा सकता है. यानी यूजर्स अपने फोन में गेम को डाउनलोड अभी कर सकते हैं. हालांकि, भारतीय समयानुसार 11.30 am से यूजर्स गेम को खेल पाएंगे. ये जानकारी कंपनी ने ट्विटवर पर दी है.

खेलने के लिए कैसा फोन चाहिए?

PUBG: New State को डाउनलोड कर खेलने के लिए फोन का Android 6.0 Marshmallow या इससे ऊपर के OS वर्जन पर चलना जरूरी है. साथ ही यहां 64-bit प्रोसेसर और 2GB रैम का भी होना जरूरी है. गेम का साइज 1.4GB है. ऐसे में ध्यान रखें कि आपके फोन में काफी स्पेस हो.

PUBG: New State की बात करें तो इसका सेटअप फ्यूचरिस्टिक है. इसे 2051 में सेट किया गया है. ये PUBG यूनिवर्स का फ्यूचर शो करता है. इसमें बेहतर ग्राफिक्स दिए गए हैं और यहां डायनैमिक गनप्ले भी है. गौर करने वाली बात ये भी है कि गेम के वीपन्स और दूसरे आइटम्स इसे थोड़ा अलग भी बनाते हैं. आप गेम में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही अपने लूट और वीपन्स को व्हीकल के ट्रंक में स्टोर भी कर सकते हैं. प्लेयर्स गेम में ज्यादा ऑप्शन्स के साथ गन्स को कस्टमाइज भी कर पाएंगे. गेम को फिलहाल Troi नाम के केवल एक मैप के साथ पेश किया गया है.