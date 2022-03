Nothing Ear 1 Black Edition Review: अपने सेग्मेंट का किलर ईयरफोन्स, लेकिन कुछ कमियां भी

ब्रिटिश फर्म Nothing ने अपने पहले प्रोडक्ट के तौर पर Nothing Ear 1 TWS ईयर बड्स लॉन्च किए थे. ये ईयरबड्स का डिजाइन ट्रांसपेरेंट है और इस वजह से ये मार्केट के दूसरे ईयरबड्स से काफी अलग दिखता है.

बाद में कंपनी ने Nothing Ear 1 का एक ब्लैक एडिशन लॉन्च किया. इसकी कीमत स्टैंडर्ड Nothing Ear 1 के बराबर ही है और इसे मार्केट से 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Nothing Ear 1 के स्टैंडर्ड वेरिएंट के रिव्यू के बाद मैंने कुछ समय तक Nothing Ear 1 Black Edition यूज किया है. इस आधार पर आपको इस रिव्यू में बताते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है.

नए Nothing Ear 1 ब्लैक एडिशन के स्पेसिफिकेशन्स भी स्टैंडर्ड ईयरबड्स की तरह ही हैं. आप यहां क्लिक करके Nothing Ear 1 स्टैंडर्ड वर्जन का रिव्यू पढ़ सकते हैं. ऑडियो क्वॉलिटी और दूसरे फीचर्स एक जैसे ही हैं, सिर्फ फर्क कलर का ही है.

Nothing Ear 1 Black Edition का डिजाइन भी मार्केट के दूसरे ईयरबड्स से अलग है. क्योंकि यहां भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन ही रखा गया है. इसके साथ दिया गया केस ब्लैक है, लेकिन बावजूद इसके ये ट्रांसपेरेंट है और अंदर रखे हुए बड्स आप बाहर से आराम से देख सकते हैं.

कंफर्ट की बात करें तो यहां ये ईयरबड्स हल्के हैं और इससे लंबे समय तक पहन कर म्यूजिक सुनने में डिसकंफर्ट नहीं होता है. वर्कआउट के दौरान ये ईयरबड्स कानों से नहीं गिरते हैं. तेजी से दौड़ रहे हैं और ठीक से फिट नहीं रखा है तो ये गिर सकते हैं.

कंट्रोल काफी आसान है और आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं. Nothing का ऐप एक अच्छे यूजर इंटरफेस वाला और सिंपल है. यहां से आप ऑडियो प्रीसेट भी चेंज कर सकते हैं. इसके साथ दिया गया बॉक्स थोड़ा बड़ा लगता है और ये स्क्वॉयर शेप में आता है.ॉ

इन ईयरबड्स का स्टेम काफी स्लीक है और ज्यादा बड़ा नहीं है. कंट्रोल आसान है और स्टेम से ही आप वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं. इन ईयरबड्स में इन ईयर डिटेक्शन दिया गया है जिसकी वजह से आप जैसे ही इसे कान से निकालेंगे म्यूजिक पॉज हो जाएगा. दुबारा कानों में लगाने के बाद म्यूजिक वहीं से चलना शुरू होगा.

Nothing Ear 1 के व्हाइट वेरिएंट के केस में कुछ महीने यूज करने के बाद स्क्रैच नजर आने लगते हैं. Nothing Ear 1 Black Edition के साथ ये इश्यू नहीं हैं. हालांकि मेटेरियल सेम होने की वजह से स्क्रैच यहां भी लगते हैं, लेकिन ये विजिबल नहीं होते, इसलिए ये साफ लगते हैं.

अगर आप अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में हमेशा डार्क मोड लगा कर रखते हैं तो Nothing का ये ब्लैक एडिशन आपको पसंद आएगा. Nothing के स्टैंडर्ड व्हाइट वेरिएंट ईयरबड्स की तरह ही इसकी भी मोबाइल या किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है. कुछ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में ये पॉप अप के जरिए कनेक्ट हो जाता है, जबकि दूसरे स्मार्टफोन्स में ब्लूटूथ ऑन करके आप इसे सर्च करके कनेक्ट कर सकेंगे.

ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन की बात करें तो ये लगभग सटीक है. अच्छी बात ये है कि इसमें भी अलग अलग मोड्स दिए गए हैं. इसे आप ऐप के जरिए भी सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं. हालांकि कई बार आप नोटिस करेंगे ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन ऐक्टिवेट करने के बाद भी आस पास की हल्की आवाज कानों में आती रहती है. दूसरे हाई एंड ईयरबड्स की तरह ANC ऑन करने पर ये आपको दूसरे लोगों से पूरी तरह कट ऑफ नहीं करता है.

Nothing Ear 1 Black Edition की बैटरी लाइफ भी ठीक स्टैंडर्ड यानी व्हाइट वेरिएंट की तरह ही है. यहां भी आपको लगभग चार घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है. अगर ऐक्टिव नॉयज कैंसिलेशन बंद ऑफ करके यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आप 5.5 घंटे तक की बैकअप आराम से निकाल सकते हैं.

ये वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. क्विक चार्ज का सपोर्ट है, इसलिए इसे चार्ज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. 15-20 मिनट चार्ज करके आप कुछ घंटे आराम से लगातार गाने सुन सकते हैं.

Nothing Ear 1 Black Edition: बॉटम लाइन

Nothing Ear 1 का ब्लैक वेरिएंट इसका अपग्रेड नहीं कहा जा सकता है. क्योंकि स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं है. डिजाइन में भी बदलाव नहीं है. ये सिर्फ एक कलर वेरिएंट है. चूंकि Nothing Ear 1 ट्रांसपेरेंट डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है, इसलिए ये ईयरबड्स दिलचस्प बन जाता है.

Nothing Ear 1 Black Edition ब्लैक हो कर भी एक तरह से ट्रांसपेरेंट भी है. आप ईयरबड्स के स्टेम में लगे हुए पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं. पूरी फील ट्रांसपेरेंट वाली ही है, लेकिन इसे ब्लैक कर दिया गया है. कई मायनों में ये अपने व्हाइट वेरिएंट पर लुक के मामले में भारी पड़ता है. हालांकि कलर वेरिएंट पूरी तरह से आपकी च्वाइस पर डिपेंड करता है.

Nothing Ear 1 की तरह ही Nothing Ear 1 Black Edition ऑडियो क्वॉलिटी में भी ठीक है. Nothing Ear 1 के व्हाइट वेरिएंट का रिव्यू भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा. उसे भी पढ़ सकते हैं.

आज तक रेटिंग – 8/10