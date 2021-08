Tokyo Olympics: शाबाश! शाबाश! शाबाश!...ब्रॉन्ज से चूकीं बेटियां, लेकिन रच दिया इतिहास

भारत की महिला हॉकी टीम का ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है. शुक्रवार को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत को रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 से मात दी. भारत के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा दो गोल किए. गुरजीत (25वें एवं 26वें मिनट) के अलावा वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में स्कोर किया. ग्रेट ब्रिटेन के लिए इलेना रायर ने 16वें, सारा रॉबर्टसन ने 24वें, होली पियरने वेब ने 35वें और ग्रेस बाल्सडन ने 48वें मिनट में गोल दागे.

पुरुष टीम ने गुरुवार को कांस्य पदक के मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक पदक हासिल कर इतिहास रच दिया था. भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद शुक्रवार को देश की खुशी दोहरी नहीं दे कर पाई और ब्रॉन्ज मेडल मैच में हार गईं. फिर भी टीम की सराहना हो रही है, उसने खुद को पदक की रेस में शामिल किया था.

