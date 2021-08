Olympics: जीत के बाद गोलपोस्ट पर क्यों बैठ गए थे श्रीजेश? टीम इंडिया की 'दीवार' ने दिया ये जवाब

भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा कर इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने बुधवार को जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद पदक अपने नाम किया. इस जीत के बाद टोक्यो से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है. खिलाड़ियों के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है.

टीम इंडिया की इस जीत में पूर्व कप्तान और गोलकीपर पीआर श्रीजेश का अहम योगदान रहा. श्रीजेश टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. ओलंपिक में पदक पाने का सपना वह कितने वर्षों से पाले होंगे जो आज जाकर सच हुआ है.

ये जीत उनके लिए कितनी खास है ये उस तस्वीर से ही साफ हो जाता है जिसमें वह गोलपोस्ट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. श्रीजेश की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है.

इसे लेकर जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने वह जवाब दिया जो आमतौर पर हर एक गोलकीपर देता. जीत के बाद 'आजतक' से बात करते हुए श्रीजेश ने कहा, 'मेरे लिए गोलपोस्ट ही सबकुछ है. मैंने अपनी पूरी जिंदगी गोलपोस्ट पर ही बिताई है. तो मैं ये दिखाना चाहता था कि इस गोलपोस्ट का ओनर मैं हूं.'

