Tokyo Olympics: पहले ही प्रयास में ‘परफेक्ट थ्रो’... नीरज चोपड़ा का ये रिएक्शन

भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बनाने के बाद कहा कि भारत को ट्रैक एवं फील्ड में ओलंपिक का पहला पदक दिलाने की दावेदारी मजबूत करने के लिए उन्हें इस प्रदर्शन को दोहराते हुए बेहतर दूरी तय करनी होगी. उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में ‘परफेक्ट थ्रो’ के साथ टोक्यो खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई है.

23 साल के चोपड़ा 86.65 मीटर के प्रयास के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष पर रहते हुए ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने.

चोपड़ा ने स्पर्धा के बाद कहा, ‘मैं अपने पहले ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा हूं और काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं वॉर्म अप के दौरान मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन पहले थ्रो (क्वालिफाइंग दौर में) में मैंने अच्छा कोण हासिल किया और यह परफेक्ट थ्रो था.’

चोपड़ा हालांकि आत्ममुग्धता का शिकार नहीं हैं और उन्हें पता है कि फाइनल बिल्कुल अलग मुकाबला होगा, जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खिताब जीतने के लिए चुनौती पेश करेंगे.

.@Neeraj_chopra1 made entering an Olympic final look so easy! 😲😱



Neeraj's FIRST attempt of 86.65m in his FIRST-EVER #Olympics was recorded as the highest in men's Group A, beating @jojo_javelin's 85.64m 👏#StrongerTogether | #UnitedByEmotion | #Tokyo2020 | #BestOfTokyo pic.twitter.com/U4eYHBVrjG