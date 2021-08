Tokyo Olympics: लगातार 3 हार के बाद टूट चुकी थीं बेटियां, फिर एक फिल्म ने भरा जोश और बन गया इतिहास

भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच सोर्ड मारिन (Sjoerd Marijne) ने खुलासा किया कि लगातार तीन हार से टीम का मनोबल टूट गया था. खिलाड़ियों ने इसके बाद आत्मविश्वास जगाने वाली फिल्म देखी, जिससे नया जुनून पैदा हुआ और वे पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने में सफल रहीं.

भारतीय टीम ने लगातार हार के बाद शानदार वापसी की और मारिन ने कहा कि आयरलैंड के खिलाफ 'करो या मरो' मैच से पहले एक फिल्म देखने से टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से मदद मिली. उन्होंने इस फिल्म के नाम का खुलासा नहीं किया.

क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर 1-0 की जीत के बाद मारिन ने कहा, ‘स्वयं पर विश्वास करने और अपने सपनों पर विश्वास करने से अंतर पैदा हुआ और यह अतीत को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता का सामना करने से जुड़ा था. यह अहम चीज थी और हमने यही किया.’

उन्होंने कहा, ‘यदि आप हार जाते हैं तो आप स्वयं पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं और यही मैंने लड़कियों से कहा. सबसे महत्वपूर्ण उस पल में जीना होता है. मैंने उन्हें एक फिल्म दिखाई और यह फिल्म वर्तमान पल को जीने से जुड़ी थी और मुझे लगता है कि इससे वास्तव में मदद मिली. आयरलैंड के खिलाफ हम इस फिल्म का जिक्र करते रहे.’

मारिन ने फिल्म का नाम बताने से इन्कार करते हुए कहा, ‘मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है जो मैंने लॉकडाउन के दौरान भारत में अपने अनुभवों के बारे में लिखी है.’

