Tokyo olympics 2020 में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर, परिवार ने ऐसे मनाया जश्न

टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics) में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. जब वे भारत के लिए इतिहास रच रही थीं, तब देश के साथ-साथ उनके परिवार और पड़ोसियों की भी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं. जैसे ही उन्होंने इतिहास रचा, मीराबाई चानू के परिजन और पड़ोसी जश्न में डूब गए.

खेल के दौरान उनके परिजन और पड़ोसी प्रार्थना करते भी नजर आए. मीराबाई ने सिल्वर मेडल जीतकर देश के लिए पहला मेडल जीत लिया है. मीराबाई चानू के परिजन मैच के दौरान तालियां बजाते और प्रार्थना करते नजर आए. इस दौरान सभी लोगों ने मास्क भी लगा रखा था. पूरा देश उनकी इस जीत पर गर्व कर रहा है.



मीराबाई चानू की इस जीत पर परिवार, पड़ोसी और उनके दोस्त बेहद खुश हैं. इम्फाल में एक रिश्तेदार ने जीत के बाद कहा कि हम बेहद खुश हैं. यह उसकी मेहनत का नतीजा है. मणिपुर और भारत को उस पर गर्व है.



जीत पर क्या बोले मीराबाई चानू के पिता?



मीराबाई चानू की जीत से उत्साहित पिता सैखोम कृति ने कहा कि मुझे गर्व है, मेरी बेटी ने देश का नाम रोशन किया है. मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी को ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला. यह एक सपने के सच होने जैसा है. मेरी बेटी ने शुरुआती दौर में बहुत मुश्किलों का सामना किया था. वह बहुत मेहनती है. पर इम्फाल के खुमान लम्पक स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए ट्रकों पर चढ़कर करीब 35 किलोमीटर तक जाती थी. हम गोल्ड की उम्मीद में थे, लेकिन सिल्वर से भी बेहद खुश हैं.



बेटी की कामयाबी पर क्या है मां का रिएक्शन?



मीरा बाई चानू की मां ने बेटी की जीत पर कहा कि मुझे पूरा भरोसा था कि बेटी जीतकर कुछ न कुछ देश के लिए लेकर आएगी. शुरुआत में जब मैं टेलीविजन देखती थी, तब घबरा जाती थी वह हार जाएगी. हालांकि आज देखकर लगा कि बेटी कुछ न कुछ लेकर आएगी. मेरी बेटी बहुत मेहनती है. वह भारत का गौरव लेकर आई है. मुझे उसकी मां होने पर गर्व है.

मीराबाई चानू को इतिहास रचते देखते परिजन.

Manipur | We're happy that she got the first medal for India. We expected her to win a gold medal but we are happy that she won the silver medal. She has made us and the whole country proud of her, say Saikhom Tombi and Saikhom Kriti, parents of #MirabaiChanu#Olympics pic.twitter.com/bcTFcdt9b0



Tokyo Olympics: भारतीय हॉकी टीम का बेहतरीन आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से दी मात

#WATCH | Manipur: Family and neighbours of weightlifter Mirabai Chanu burst into celebrations as they watch her win the #Silver medal for India in Women's 49kg category. #OlympicGames pic.twitter.com/F2CjdwpPDc — ANI (@ANI) July 24, 2021

पीएम मोदी ने भी दी बधाई



यह पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक के पहले ही दिन सिल्वर मेडल से अपना खाता खोला हो. भारत्तोलन में सिल्वर मेडल लाने वाली वे पहली भारतीय महिला भी हैं. मीराबाई चानू को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि भारत के लिए ओलंपिक 2020 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी. वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल के लिए बधाई. उनकी सफलता हर किसी को प्रोत्साहित करेगी.

Could not have asked for a happier start to @Tokyo2020! India is elated by @mirabai_chanu’s stupendous performance. Congratulations to her for winning the Silver medal in weightlifting. Her success motivates every Indian. #Cheer4India #Tokyo2020 pic.twitter.com/B6uJtDlaJo — Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2021

भारत ने रचा इतिहास



मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 केजी और स्नैच में 87 केजी से कुल 202 केजी वजन उठाकर यह मेडल अपने नाम किया है. चीन की झिहुई होउ ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किग्रा भारोत्तोलन में कुल 210 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की विंडी केंटिका आयशा ने कांस्य पदक जीता.

चानू महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में कुल 202 किग्रा भार उठाने में सफल रही और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गईं. मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किग्रा की सफल लिफ्ट के साथ एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड दर्ज किया है.