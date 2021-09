Tokyo Paralympics: डीएम सुहास एल यथिराज का जीत से आगाज, ग्रुप मैच में जर्मनी के खिलाड़ी को हराया

टोक्यो पैरा ओलंपिक (Tokyo Paralympics) में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी (एसएल चार वर्ग) एवं गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल यथिराज (Suhas Yathiraj) ने अच्छी शुरुआत की है. अपने पहले मैच में उन्होंने जीत हासिल की है. अब वह अगले ग्रुप मैच के लिए क्वॉलिफाई कर गए हैं.

गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल यथिराज ने गुरुवार को टोक्यो में डेब्यू मैच खेला. इसमें उनका मुकाबला जर्मनी के निकलास जे पोटे से था. मेंस सिंगल्स SL4 ग्रुप मुकाबले में सुहास को 2-0 से जीत मिली है. अब उनका अगला ग्रुप मैच 3 सितम्बर को होना है. सुहास देश के पहले सिविल सर्वेंट हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं. जर्मनी से मैच की बात करें तो इसे सुहास ने 19 मिनट में ही जीत लिया.

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास बैडमिंटन के तेज-तर्रार खिलाड़ी हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खासी कामयाबी हासिल की है. 2016 में चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों के एकल स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. इसके बाद सुहास 2017 में तुर्की में हुई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी पदक जीत चुके हैं.

#ParaBadminton Update



He will play his next group match on 3rd Sept.



He will play his next group match on 3rd Sept. Stay tuned and keep supporting his journey at #Tokyo2020 with #Cheer4India messages#Praise4Para #Paralympics pic.twitter.com/dVxcKKNP6Q