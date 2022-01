Novak Djokovic ने मनवाई अपनी बात, बिना Vaccine सर्टिफिकेट दिखाए खेलेंगे Aus Open

टेनिस के फैन्स के लिए राहत भरी खबर आई है. दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लेना तय लग रहा है. अभी तक उनके शामिल होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे. लेकिन अब नोवाक ने साफ किया है कि उन्हें अपवाद के तौर पर आस्ट्रेलिया जाने की अनुमति मिल गई है.



दरअसल, जोकोविच लगातार यह बताने से इनकार कर रहे थे कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है या नहीं, जबकि मेलबर्न जाने के लिए यह बताना जरूरी है. इसी वजह से उन्होंने अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया था.



हालांकि, अब नोवाक जोकोविच को स्पेशल परमिशन मिली है जिसके बाद वह एक ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. साल 2022 का पहला बड़ा टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में ही शुरू हो रहा है.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4