T20 WC, Ind Vs Pak: टूट गया दशकों का रिकॉर्ड, वर्ल्डकप मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान से हारा भारत

T20 WC, Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-12 राउंड मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने किसी वर्ल्डकप मुकाबले में भारतीय टीम को हराया है. कप्तान बाबर आजम और ओपनर मोहम्मद रिजवान की शानदार पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक हार दी.

दुबई में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 151 रन बनाए थे, भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल दिखी. सिर्फ विराट कोहली ने अर्धशतक जड़ा. जवाब में पाकिस्तान की टीम ने बिना कोई विकेट खोए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने 68, मोहम्मद रिजवान ने 79 रन बनाए.

Match 16. It's all over! Pakistan won by 10 wickets https://t.co/eNq46RHDCQ #INDvPAK #T20WC