T20 WC: पैर से जूता निकाला, ड्रिंक डाली और पी गए... ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का अनोखा जश्न

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया. दुबई में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम ने सात बॉल शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम का सबसे फॉर्मेट में खिताब जीतने का सपना पूरा हो गया. वहीं कीवी टीम को अपने पहले वर्ल्ड कप खिताब का इंतजार और बढ़ गया है.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी को जमकर इजहार कर रहे हैं. इसी कड़ी में आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के जश्न मनाने का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कंगारू खिलाड़ी अपने जूते उतारते हैं और फिर उसमें बीयर डालकर पीते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू समेत वेड समेत ऑस्ट्रेलियाई टीम के कई खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया में है यह पुरानी प्रथा

जूते में बीयर डालकर पीना ऑस्ट्रेलियाई लोगों का एक पुराना रिवाज है. इस रिवाज को शूई के नाम से जाना जाता है. जूते में इसमें ज्यादातर समय बियर ही डाली जाती है, हालांकि कुछ लोग इसमें शराब डालकर भी पीते हैं. साल 2016 में मोटरसाइकिल रेसर जैक मिलर ने अपनी जीत की खुशी में इस तरह का सेलिब्रेशन किया था. बाद में फार्मूला ग्रां प्री स्टार्स और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खिलाड़ी इसी तरह से जीत का जश्न मनाने लगे.

Never turn off the music! 🤣#T20WorldCup pic.twitter.com/7KDiYY3qn9