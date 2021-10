T20 WC, Ind Vs NZ: पहली ही बॉल पर आउट होने से बचे रोहित शर्मा, वाइफ रितिका का ऐसा रहा रिएक्शन

T20 WC, Ind Vs NZ: टी-20 वर्ल्डकप में रविवार को भारत अपना दूसरा मुकाबला खेल रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाज़ी की. लेकिन भारत के बैटिंग ऑर्डर ने हर किसी को हैरान कर दिया. इस मैच में उप-कप्तान रोहित शर्मा नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी करने आए, उनकी जगह ईशान किशन ने ओपनिंग की जो कोई खास कमाल नहीं कर पाए.



लेकिन रोहित शर्मा के लिए नंबर-3 पर शुरुआत अच्छी नहीं रही. क्योंकि पहली ही बॉल पर उनका कैच ड्रॉप हो गया. रोहित शर्मा ने अपनी पहली ही बॉल पर पुल शॉट खेलना चाहा, लेकिन लॉन्ग लेग पर खड़े एडम मिलने ने रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप कर दिया. हालांकि बाद में रोहित सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए.



इस दौरान रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदेह का रिएक्शन देखने लायक था. रितिका स्टैंड्स में बैठी थीं, जब बॉल हवा में थी तब रितिका की भी मानो सांसें थम गई हो. लेकिन जब कैच छूटा तब रितिका ने राहत की सांस ली, साथ में रविचंद्रन अश्विन की वाइफ प्रीति ने उनका साथ दिया.



Prithi (Ravi Ashwin's wife) consoling Ritika (Rohit's wife) after Rohit almost got out on a golden duck. pic.twitter.com/jYYgfHvfbx