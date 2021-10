T20 WC, Ind Vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ भुवनेश्वर टीम से बाहर, भारत ने किए ये दो बड़े बदलाव

T20 WC, Ind Vs NZ: टी-20 वर्ल्डकप में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है. भारत ने इस मैच में भी टॉस गंवा दिया है और न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. इस बड़े मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने दो बदलाव किए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार और सूर्यकुमार यादव नहीं खेल रहे हैं. जबकि इस बार ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है. विराट कोहली के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव की पीठ में कुछ तकलीफ है.

भारत की प्लेइंग-11: ईशान किशन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

Team News



2 changes for #TeamIndia as Ishan Kishan & Shardul Thakur are named in the team.



Here's our Playing XI