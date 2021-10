T20 WC: 'PAK की जीत पर पटाखे छोड़ना शर्मनाक...', भड़के गौतम गंभीर, शमी पर कही ये बात

भारत को टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान की जीत पर भारत में कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए थे. यही नहीं, सोशल मीडिया पर हार के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है. अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पटाखे छोड़ने और जश्न मनाने की घटनाओं को बेहद शर्मनाक बताया है. साथ ही, मोहम्मद शमी और विराट कोहली पर भी निजी हमले बोलने वालों पर गंभीर ने करारा हमला बोला है.

गंभीर ने कहा, 'शर्मनाक है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और जब पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे छोड़ते या जश्न मनाते हैं. यह बहुत शर्मनाक बात है. अगर देश में कहीं भी ऐसी घटना हुई है, तो नहीं होनी चाहिए. क्योंकि आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और हार-जीत होती रहती है. जिस तरीके से लोगों ने रिएक्शन दिया वह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.'

'किसी को टारगेट करना सही नहीं'

पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि 'जब आप मैच खेलने के लिए जाते हैं तो जीतने के लिए जाते है. जब किसी से आप हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है. जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो कोई दोस्ती नहीं. साथ ही, मैं यह कह रहा हूं कि जब हम जीतते हैं तो सोशल मीडिया पर टीम के साथ जीतते हैं और टीम के साथ ही हारते हैं. देश की तरफ से जीतते हैं और देश की तरफ से ही हारते हैं. किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना सही नहीं है.'

'जो हिंदुस्तान के लिए खेलता है और हिंदुस्तान के लिए खून-पसीना बहाता है. जो इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान के लिए खेलता आया है और मैच जिताता आया है, उसको किसी कम्युनिटी की वजह से कुछ बोलना बेहद शर्मनाक है. हम सब लोग मोहम्मद शमी और भारतीय टीम के साथ हैं.'

It is disgusting: Cricketer-turned-politician Gautam Gambhir blasts trolls after India's defeat to Pakistan in yesterday's T20 World Cup match.

