T20 WC, Ind Vs Pak: पंत ने जड़ा चौका तो स्टैंड्स में जश्न मनाती दिखीं उर्वशी रौतेला, वायरल हुई फोटो

T20 WC, Ind Vs Pak: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को टी-20 वर्ल्डकप का महामुकाबला खेला गया. यूएई के दुबई में खेले गए इस मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मैच देखने भारत से भी गए थे. जब भारतीय टीम की बैटिंग चल रही थी, तब एक स्पेशल फैन स्टैंड्स पर नज़र आईं. बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी इस मैच के दौरान स्टैंड्स में दिखीं.



टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋषभ पंत जब पाकिस्तान के खिलाफ लगातार शॉट खेल रहे थे, तब टीवी स्क्रीन पर उर्वशी रौतेला को दिखाया गया. ऋषभ पंत ने जब चौका जड़ा तब उर्वशी रौतेला स्टैंड्स में तिरंगा लहराया. सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से उर्वशी रौतेला की तस्वीर वायरल हो गई.

Urvashi Rautela in the Stadium !! pic.twitter.com/FzX0ogxxgO

#INDvPAK Whenever pant Hits a boundary Camera man to Urvashi Rautela pic.twitter.com/SAd1sz8DOG

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही उर्वशी रौतेला ने ट्विटर पर ऋषभ पंत का बर्थडे विश किया था, तब भी उस विश पर काफी सुर्खियां बनी थीं. दोनों के अफेयर की खबरें कई बार चर्चा में रही हैं, ये भी बात सामने आई थी कि दोनों जब अलग हुए थे तब ऋषभ ने उर्वशी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया था.

Urvashi Rautela cheering after pant hit a four.

Meanwhile pant be like:- काफी पारिवारिक माहौल है 😂#INDvPAK #TeamIndia pic.twitter.com/0aGElwb8cj